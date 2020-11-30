С 5 декабря в Киеве начнут работать мобильные пункты приёма нерабочей техники

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С 5 декабря жители и гости Киева смогут принести свою устаревшую или нерабочую технику и бесплатно сдать её на утилизацию в мобильные пункты Центра управления отходами.

Центр управления отходами уже более 2 лет бесплатно принимает от населения на переработку нерабочую технику и утилизирует её. Ранее сдать технику на переработку можно было в стационарных пунктах, а теперь компания решила дополнительно организовать и мобильные пункты. Это призвано повысить удобство для пользователей.

Пока что мобильные пункты Центра управления отходами будут работать в тестовом режиме. На протяжении месяца каждую субботу автомобили Центра будут стоять на разных популярных локациях Киева и в определенное время принимать технику на утилизацию. В частности, 5 декабря мобильные пункты будут находиться на таких локациях:

Станция метро «Лукьяновская», паркинг возле McDonald’s, 09:00-11:00;

Станция метро «Выставочный Центр», паркинг возле центрального входа в ВДНХ, 09:00-11: 00;

Станция метро «Тараса Шевченко», паркинг возле выхода из метро, 12:00-14:00;

Станция метро «Позняки», паркинг ТЦ «Пирамида», 12:00-14:00;

Станция метро «Дарница», паркинг возле универмага «Детский мир», 15:00-17:00;

Станция метро «Героев Днепра», паркинг возле ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00.

Отмечается, что отходы электрического и электронного оборудования являются опасными, так как содержат токсичные, ядовитые, канцерогенные или реактивные компоненты, такие как свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, селен, бром. Поэтому крайне важно правильно утилизировать такие отходы, а не отвозить их на свалки, где они будут годами отравлять окружающую среду.

Специалисты Центра управления отходами после приёма техники на утилизацию разберут её на отдельные компоненты: стекло, пластиковые детали, металлические и другие элементы. Отходы отсортируют по фракциям и будут накапливать для передачи подрядчикам на дальнейшую переработку и изготовление новых продуктов. Опасные отходы пойдут на обезвреживание.

Источник: hromadske