С 7 ноября в тарифах Vodafone RED S, RED M и RED L меняются условия, а в первых двух повышается абонплата до 70 грн и 110 грн соответственно

После изменений в бюджетных тарифах Light+ и RED XS оператор мобильной связи Vodafone Украина решил поступить аналогичным образом и с более дорогими тарифами Vodafone RED S, RED M и RED L. Анонсированные изменения вступят в силу со вторника 7 ноября 2017 года.

Во всех трех тарифах стоимость звонков на другие сети Украины повысится в два раза – с 0,25 грн/мин до 0,50 грн/мин. После использования пакета услуг на месяц или в рамках дневных тарифов стоимость каждого пакета Интернета по 100 МБ, который действует до конца суток, составит 5 грн (максимальное количество пакетов по 100 МБ до конца суток – 20 шт). Если абонент пользуется дневными тарифами, то плата за безлимитные звонки в сети Vodafone Украина составит 2 грн. ежедневно и будет сниматься независимо от использования.

В тарифе Vodafone RED S месячная плата поднимется с 60 до 70 грн без прироста пакетов услуг. В тарифе Vodafone RED M абонплату увеличили сразу на 20 грн – с 90 грн до 110 грн, однако при этом увеличили ежемесячный пакет минут для звонков на другие сети Украины со 105 мин до 150 мин. В тарифе Vodafone RED L стоимостью 180 грн абонплату и условия оставили без изменений, за исключением более дорогой стоимости звонков на другие сети Украины.

Напомним, что с 30 октября 2017 года оператор мобильной связи Vodafone Украина поднял месячную абонплату в тарифе Vodafone Light + с 35 грн до 40 грн, а в тарифе Vodafone RED XS – с 40 грн до 50 грн, но при этом увеличил пакет интернета с 1 ГБ до 2 ГБ.

Повышение цен представители компании Vodafone Украина тогда прокомментировали следующим образом:

“Мы долгое время сохраняли текущие тарифы на фоне значительных повышений других мобильных операторов. Компания последней среди операторов связи откорректировала тарифы с учетом постоянного роста себестоимости услуг. Даже с учетом изменений, тарифы Vodafone останутся наиболее привлекательными на рынке”.

Источник: Vodafone Украина