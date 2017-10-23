С 30 октября в тарифах Vodafone Light+ и Vodafone RED XS повышается абонплата (до 40 и 50 грн соответственно) и меняются дополнительные условия

На официальном сайте оператора мобильной связи Vodafone Украина появилась информация об изменениях в двух тарифных пакетах Vodafone Light + и Vodafone RED XS, которые вступят в силу с 30 октября 2017 года.

Месячная абонплата в тарифе Vodafone Light + повышается с 35 грн до 40 грн. После использования пакета услуг на месяц или в пределах дневных тарифов, стоимость минуты для звонков на другие сети Украины составит 0,50 грн/мин, тогда как в данный момент она вдвое меньше — 0,25 грн/мин. При этом если абонент пользуется дневными тарифами, то плата за безлимитные звонки в сети Vodafone Украины будет составлять 2 грн в день и будет сниматься независимо от пользования.

Абонплата в тарифе Vodafone RED XS повышается с 40 грн до 50 грн в месяц, но при этом пакет интернета увеличится до 2 ГБ в месяц (сейчас 1 ГБ). После использования пакета услуг на месяц или в пределах дневных тарифов стоимость каждого пакета интернета по 100 МБ, который действует до конца суток, составит 5 грн. Максимальное количество пакетов по 100 МБ до конца суток — 20 шт. (в данный момент 15 грн за каждые 500 МБ, максимум 10 пакетов).

Стоимость звонков на другие сети Украины составит 0,50 грн/ мин, тогда как сейчас они стоят 0,25 грн/мин. Если абонент пользуется дневными тарифами, то плата за безлимитные звонки в сети Vodafone Украины будет также составлять 2 грн в день и будет сниматься независимо от пользования.

Источник: Vodafone Украина