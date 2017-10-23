С начала года более 1200 украинских домохозяйств перешли на солнечную энергию. Абсолютным лидером выступает Киев и Киевская область

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) поделилось обновленными статистическими данными по количеству солнечных панелей, установленных частными домохозяйствами. Напомним, что Госэнергоэффективности публикует статистику по количеству частных домохозяйств, оснащенных солнечными панелями, ежеквартально.

Итак, по данным ведомства, на сегодняшний день всего в Украине насчитывается 6,5 млн частных домохозяйств. Из них только 2323 оснащены солнечными энергоустановками. Да, это не так уж и много, но сегмент показывает хорошие темпы роста. С начала года более 1200 украинских домохозяйств перешли на солнечную энергию, что в полтора раза больше, чем за весь 2016 год. При этом только по итогам одного третьего квартала было добавлено 688 новых солнечных установок, что соответствует росту на 42% в годовом выражении. Суммарная установленная мощность по итогам третьего квартала возросла на 49% – до 37,1 МВт. Если же рассматривать финансовую сторону вопроса, то эти 37,1 МВт мощностей соответствуют инвестициям на общую сумму 34,7 млн евро.

На сей раз наряду с привычным графиком, отражающим динамику роста количества и установленной мощности СЭС в частном сегменте, ведомство опубликовало еще и график, позволяющий оценить ситуацию по конкретным регионам.

Как видим, безоговорочным лидером, что весьма примечательно, является не юг, а северо-центральная часть Украины – Киев и Киевская область. В этом регионе больше всего домохозяйств используют солнечную энергию – 429 штук. Ближайший конкурент отстает от лидера почти вдвое. Этим конкурентом является Днепропетровская область с 236 солнечными домохозяйствами. Первую тройку замыкает Тернопольская область с 183 солнечными домохозяйствами. Следом идут Львовская, Ивано-Франковска, Одесская, Херсонская, Закарпатская и другие регионы. Разрывы между ними минимальные, можно сказать, что их нет.

В Госэнергоэффективности традиционно напоминают о «зеленых тарифах» с привязкой к курсу евро, которые делают установку солнечных панелей выгодным капиталовложением – продавая излишки производимой «чистой» энергии в сеть можно неплохо зарабатывать.

«Те, кто установил солнечные установки мощностью до 30 кВт в 2017 году, могут реализовывать «чистую» энергию по тарифу 18,09 евроцента/кВт*ч до 2030 года. Поэтому, всем желающим выгодно окупить солнечные модули стоит поспешить и устанавливать их в ближайшее время», – отмечают в Госэнергоэффективности.

Остается добавить, что в некоторых регионах активнее переходить на солнечную энергию помогают местные власти. Так, например, во Львовской области из областного бюджета домохозяйству возвращают 22% годовых по кредиту на солнечные панели, а в Житомирской области – 20% суммы кредита.

Источник: Госэнергоэффективности