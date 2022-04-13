С начала войны количество кибератак на сферу украинской энергетики превысило 200 тысяч. Последнее нападение могло оставить без света 1,5-2 млн потребителей

С начала вторжения россии количество кибернападений на «Укрэнерго» возросло втрое. Пики были накануне нападения, а также присоединения украинской энергосистемы к объединенной энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E) 16 марта. В целом же с начала войны на объекты энергетической инфраструктуры Украины осуществлено более 200 тысяч кибератак. Для сравнения: за весь 2021 год их было 900 тысяч. Об этом сообщил 12 апреля заместитель министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров, передает «Интефакс-Украина».

«За 47 дней войны количество кибератак на сферу энергетики превысило 200 тысяч, тогда как за весь прошлый год их количество составляло 900 тысяч. За последний период зафиксировано 50 попыток DDoS-атак. В 2021 году их было только две. Что касается самого министерства, то только за последнюю неделю было примерно 20 тысяч инцидентов по вопросам кибербезопасности, которые должны были поразить его инфраструктуру», — сказал Сафаров.

По подсчетам Энергореформы, учитывая эти данные, количество кибератак на энергоинфраструктуру с начала российского вторжения увеличилось в 1,7 раза. Их удалось отразить благодаря слаженной работе команд министерства и других государственных органов, в том числе правительственной команды CERT-UA.

Больше всего хакерским нападениям подвергается энергосектор и, в частности, НЭК «Укрэнерго» и облэнерго.

По словам Сафарова, накануне была отражена мощная кибератака на одно из крупнейших облэнерго Украины.

«Если бы атака была удачной, 1,5-2 млн частных потребителей остались бы без света, не говоря уже о промышленности», — сказал замминистра.

Заместитель председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора добавил, что за последней кибератакой на облэнерго стоит российская хакерская группа Sandworm.