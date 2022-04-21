С начала войны СБУ отразила более 250 кибератак, разоблачила в Запорожье ботоферму на 50 тыс. фейковых аккаунтов и нейтрализовала в Одессе пророссийский центр

С начала вторжения россии в Украину, с 24 февраля, киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили ботоферму более чем на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из страны-агрессора.

Боты «работали» из Запорожья через соцсети и популярные месседжеры. Они распространяли заранее подготовленные фейки, оправдывали вооруженную агрессию оккупанта и дискредитировали ВСУ.

«Злоумышленники задействовали специальное телекоммуникационное оборудование, разместив его в нежилом помещении. Работа ботофермы остановлена, изъяты аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей, более 3 тыс. SIM-карт», — сказано в публикации.

В Киеве заблокирована сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ в соцсетях, в которых призывали к физическому уничтожению украинского народа как нации. Организатор задержан. Им оказался киевлянин, который специально создал ряд интернет-ресурсов и пропагандировал через них антиукраинский контент.

В Одессе СБУ нейтрализовала центр пророссийского общественного объединения «Рабочий фронт Украины», который координируется и финансируется оккупантами.

«С начала активных военных действий они сделали крупную партию печатных антиукраинских материалов. Не раз пытались распространить запретную коммунистическую символику с призывами к реанимации Советского Союза. Следующим шагом должны были быть постановочные массовые собрания и митинги. Спецназовцы СБУ вовремя разоблачили эти планы, задержав лидеров и активных участников пророссийской организации», — отметили в СБУ.

Напомним, Верховная Рада усилила ответственность за пособничество рф. Теперь коллаборантам грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.