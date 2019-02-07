С подключением машинного обучения TensorFlow почтовый сервис Gmail начал блокировать 99,9% спама

Компания Google задействовала свою собственную систему машинного обучения TensorFlow для формирования дополнительных фильтров определения спама в почтовом сервисе Gmail, который недавно получил новый дизайн и расширенные возможности в мобильном приложении, и это дало результат. С появлением новых фильтров в прошлом месяце Gmail начал блокировать дополнительно 100 млн спам-сообщений ежедневно.

Учитывая тот факт, что аудитория сервиса составляет 1 млрд пользователей, это не такое уж и большое достижение – всего одно дополнительное письмо на десять пользователей отправляется в категорию «Спам». Тем не менее, поисковый гигант отмечает, что настоящее достижение в том, что Gmail теперь блокирует 99,9% спама.

«В тех масштабах, в которых мы работаем, найти дополнительные 100 млн спам-сообщений достаточно непросто. Получить последнюю недостающую часть процента возрастающего спама становится всё труднее, но TensorFlow отлично подходит для этих целей», – говорит Нил Кумаран (Neil Kumaran), менеджер по продуктам Counter Abuse Technology в компании Google.

Gmail использует искусственный интеллект в дополнение к существующим фильтрам на основе правил, разработанных много лет назад. Эти фильтры могут блокировать наиболее очевидный спам, тогда как машинное обучение постоянно ищет новые шаблоны, указывающие на то, что сообщение является подозрительным. Такие алгоритмы опираются на огромное количество метрик, начиная от форматирования электронного письма и заканчивая временем его отправки. TensorFlow упрощает управление данными в огромных масштабах.

Система машинного обучения TensorFlow была запущена в 2015 году и стала важной частью ИИ-бизнеса Google. Это бесплатная среда, которая позволяет разработчикам создавать инструменты ИИ для решения широкого круга задач. Google утверждает, что интеграция TensorFlow в Gmail позволяет лучше персонализировать спам-фильтры. Процесс идентификации спама происходит постоянно благодаря самим пользователям. Единого определения спама не существует, но ИИ может найти наиболее подходящее понятие того, что может им считаться.

Источник: The Verge