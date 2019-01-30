Приложение Gmail для Android обновилось, получив новый дизайн и расширенные возможности

Компания Google продолжает планомерно обновлять дизайн своих фирменных сервисов и приложений в соответствии с концепцией Material Design, запущенной в 2014 году и обновленной до версии 2.0 в прошлом году. Как известно, веб-версия почтового сервиса Google Gmail получила новый дизайн еще в начале прошлого года, теперь же пришел черед внедрения изменений в мобильных приложениях Gmail.

Конечно же, новое почтовое приложение Gmail для Android выглядит точно так же, как текущая веб-версия почтового сервиса Gmail. И едва ли версия для iOS будет выглядеть иначе. Меню и другие элементы интерфейса были доработаны и упрощены. Как и во многих других обновленных за последнее время приложениях, здесь можно видеть новый шрифт Google Sans, более активное использование белого цвета и прочие мелкие косметические изменения. Переключатель учетных записей переехал в верхнюю правую часть и интегрирован в панель поиска, которой теперь отводится главная роль в обеспечении навигации интерфейсом Gmail. Плавающая кнопка действия — FAB, Floating Action Button — по-прежнему на своем месте в правом нижнем углу.

Кроме нового внешнего вида обновление включает другие новшества по части функциональности, включая возможность регулировки расстояния между письмами — на выбор есть три режима Default, Comfortable и Compact.

Первый, как можно догадаться, самый размашистый, он не экономит экранное место и оставляет между письмами небольшое пространство с маленькими кнопками для быстрого переключения между вложениями без необходимости открытия писем в отдельных окнах. Удобный вид больше всего похож на текущую итерацию интерфейса приложения Gmail, в то время компактный режим делает ровно то, что должен — максимально экономит место и превращает аватары отправителей в чекбоксы.

Поклонникам Inbox, которое скоро будет закрыто, новый Gmail, вероятно, обрадует не сильно. Да, есть предпросмотр вложений с основного экрана, но все же приложение использует традиционную группировку писем и не умеет подтягивать задачи Google Tasks.

Как и в веб-версии, пользователи приложений Gmail смогут увидеть красные предупреждения рядом с письмами, которые Google заподозрит в фишинге. Не так давно Google предлагала пройти тест для оценки способностей в распознавании фишинговых писем.

Обновление Gmail для Android уже начало распространяться. Как всегда, оно происходит поэтапно в различных регионах и может занять несколько дней. Для iOS соответствующее обновление Gmail должно выйти в ближайшие недели.

Источник: The Verge