С сегодняшнего дня Uber будет автоматически отключать на 6 часов водителей, которые провели в активном режиме более 12 часов

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Начиная с сегодняшнего дня, Uber представляет новую политику по ограничению времени работы водителей на платформе (лимит времени вождения) в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), включая Украину, с целью повышения безопасности водителей и пассажиров. Компания запускает на платформе новую функцию, которая побуждает водителя выходить из приложения для отдыха как минимум на 6 часов после 12 часов нахождения за рулем.

Как это будет работать:

Функция подсчитывает время вождения, позволяя водителям легко следить за тем, как долго они находятся за рулем.

Функция отправляет периодические уведомления, когда приближается 12-часовой лимит времени вождения, и затем, когда достигнуто максимальное время нахождения за рулем, автоматически переходит в автономный режим продолжительностью шесть часов.

12 часов совокупного времени за рулем включают в себя: время нахождения в режиме онлайн и в движении, время по пути следования до пункта посадки пассажира, время в поездке.

Через шесть часов водители смогут снова подключиться к платформе, чтобы иметь возможность принимать заказы.

Несмотря на то, что водители в Украине проводят в среднем только 22 часа в неделю на платформе Uber, вождение в состоянии сонливости или усталости может стать проблемой для всех участников движения на дороге.

Согласно официальным сообщениям Европейской Комиссии, усталость является основным фактором значительной части дорожно-транспортных происшествий (от 10 до 20%). Внедрение новой функции призвано помочь повысить безопасность поездок как для пассажира, так и для водителя, при этом сохраняя ту гибкость работы на платформе, которую ценят водители.

Напомним, что недавно Uber сообщил, что будет доплачивать американским водителям, которые пользуются электромобилями для перевозки клиентов. Такие водители получат не только доплату к каждой поездке, но и специальные функции в водительском приложении, доступ к полезной информации и консультациями, а также другие преимущества.

Источник: Uber