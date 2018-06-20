Uber будет доплачивать американским водителям, которые пользуются электромобилями для перевозки клиентов

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Компания Uber объявила о программе поддержки водителей сервиса, которые используют электромобили и гибридные модели. Такие водители получат доплату к каждой поездке, специальные функции в водительском приложении, доступ к полезной информации и консультациями, а также другие преимущества.

На первом этапе Uber запустил пилотную программу EV Champions Initiative в семи городах Северной Америки, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сакраменто, Сан-Диего, Остин, Сиэтл и Монреаль. Основная задача программы — добиться отметки в 5 млн поездок на электромобилях в рамках сервиса за следующие 12 месяцев.

Денежное вознаграждение за поездки на электромобилях варьируется в зависимости от города, к примеру, в Сакраменто доплата составит $1,5 за каждую такую поездку, вдобавок водители смогут бесплатно заряжаться на сети скоростных электрозаправках SMUD. В Сан-Диего и Сан-Франциско будут доплачивать $1,0, при этом максимальная сумма доплат ограничена отметкой $20 в неделю. В Лос-Анджелесе водителям электромобилей доплачивать не будут, но компенсируют это доступом к образовательным программам, которые позволят сэкономить за счет оптимизации налогов.

Также водители на электромобилях будут получать специальное предупреждение, если длительность заказанной поездки будет превышать 30 минут, чтобы избежать ситуации полного разряда батарей вдали от зарядных станций.

Представители Uber отметили, что в 2017 году водители сервиса в США и Канаде осуществили порядка 4 млн поездок на электрических автомобилях, так что озвученная цель в 5 млн поездок не выглядит чрезмерно амбициозной. Для сравнения, основной конкурент на рынке США — компания Lyft, уже озвучила цель в 1 млрд электрических поездок в год к 2025 году.

Источник: Uber, The Verge