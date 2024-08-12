S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — 30 минут геймплея (на украинском!), новые детали мира игры и комментарии разработчиков

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Студия GSC Game World провела 30-минутную презентацию геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2, раскрыв новые подробности о мире игры и ее механике.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представили игрокам масштабный открытый мир, который состоит из 12 уникальных регионов. Каждая локация отличается собственной архитектурой и населена различными типами врагов. Создатели игры отметили беспрецедентную свободу передвижения, которую получат игроки.

Во время презентации показали прохождение миссии на болотах. Игроки увидели, как главный герой использует различные предметы, включая еду, и бросает болты для обнаружения аномалий. Также продемонстрировали бои с псевдособаками, которые нападают стаями.

Одной из ключевых особенностей игры станет возможность посетить локации, недоступные в предыдущих частях серии. Например, игроки смогут исследовать церковь на болоте. Разработчики также отметили, что создали две отдельные системы искусственного интеллекта: одну для мирных NPC, другую — для врагов.

Арсенал игры охватывает 35 видов оружия, каждое из которых можно модифицировать. Это позволит игрокам настраивать оружие под свой стиль игры. Разработчики подчеркнули, что ощущения от использования оружия может существенно меняться в зависимости от выбранных модификаций.

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GSC Game World отказались от традиционной системы повышения уровней персонажа. Вместо этого игрок сам будет приобретать опыт и умения в течение игры, когда будет учиться реагировать на опасности Зоны. Разработчики считают, что такой подход соответствует ожиданиям фанатов серии.

Особое внимание создатели уделили катсценам, общая продолжительность которых составляет примерно три часа. Над созданием этих роликов работала вся студия, стремясь сделать их максимально увлекательными.

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