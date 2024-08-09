Новый взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2: китайские журналисты делятся впечатлениями от демоверсии

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Их впечатление от игры — атмосферность и небольшие технические недочеты.

Недавно на игровой выставке в Китае студия GSC Game World представила новую демоверсию долгожданного S.T.A.L.K.E.R. 2. Журналисты IGN China получили уникальную возможность опробовать игру в течение двух часов и поделились своими впечатлениями.

Игра начинается с того, что главный герой вместе с NPC попадает в Зону отчуждения. Там он настраивает детектор для поиска аномалий, но подвергается нападению неизвестных вооруженных лиц.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сохраняет фирменный визуальный стиль серии, воссоздавая жуткую атмосферу зоны радиоактивного поражения. Разработчики сохранили характерные для предыдущих частей фильтры и цветовую палитру, которые создают ощущение холодной, мрачной и опасной местности. Особое внимание уделили детализации окружающей среды и предметов, наполняющих игровой мир. Каждый элемент, от полуразрушенных зданий до ржавых остатков техники, тщательно проработан, чтобы передать дух заброшенного постапокалиптического мира с выразительным восточноевропейским колоритом.

S.T.A.L.K.E.R. 2 наследует ключевые элементы геймплея оригинальной игры, которые сделали серию культовой. Игроки снова столкнутся со сверхъестественными явлениями, мутантами и опасными аномалиями. Система управления ресурсами остается сложной и реалистичной, требуя от игроков тщательного планирования и управления инвентарем.

Важную роль будут играть взаимодействие с различными фракциями и влияние принятых решений на развитие сюжета. Игра предлагает разветвленную систему диалогов и вариативность в выполнении заданий, что будет влиять на ход истории и возможные концовки.

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Классические элементы серии, такие как бросание болтов для обнаружения аномалий, остаются на месте. Уже в начале игры игроки столкнулись с загадочными явлениями, такими как шаровидные молнии, невидимые существа с телекинетическими способностями и таинственные пещеры с непонятными пожарами.

Боевая система балансирует между реализмом и динамичностью. Искусственный интеллект противников демонстрирует тактическое поведение, используя укрытия и пытаясь окружить игрока.

Несмотря на общее положительное впечатление, журналисты IGN China отметили несколько технических недочетов в текущей версии S.T.A.L.K.E.R. 2. Самой заметной проблемой оказалась недостаточно четкая система обозначения интерактивных объектов. Игроки часто сталкивались с трудностями при попытке взаимодействия с предметами окружения и дверями. Особенно это касалось процесса сбора ресурсов — иногда было сложно определить, какие именно предметы можно подобрать. Аналогичная ситуация возникала во время обыска тел врагов. Кроме того, работа с картой мира оказалась не слишком удобной — для отображения важных отметок приходилось чрезмерно увеличивать масштаб, что затрудняло планирование маршрутов на большие расстояния.

Впрочем, разработчики из GSC Game World заверили, что учтут все замечания и исправят выявленные недостатки до официального релиза игры.

Напомним, «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» выйдет 20 ноября 2024 года на ПК, Xbox Series X и Series S на ПК, Xbox Series X и Series S.

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Источник: IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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