GSC Game World готовит очередное бесплатное обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Официальный аккаунт игры намекнул, что в обновлении Sealed Truth игроки смогут попасть в лабораторию X-18 — знаменитую локацию оригинальной игры. По слухам, релиз состоится 14 или 15 апреля.





X-18 — культовая подземная локация оригинального S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Расположенная в Темной долине, она запомнилась игрокам первой части мрачной атмосферой и мистическими экспериментами над людьми и мутантами. В текущей версии S.T.A.L.K.E.R. 2 лаборатория уже присутствует, но доступна лишь частично — нижние этажи и секция «Кайманов» оставались закрытыми. Sealed Truth, судя по всему, откроет то, что ранее было заблокировано.

Деталей о контенте обновления GSC пока официально не раскрывала, кроме намека в официальном аккаунте. Однако в сообществе уже обсуждают, что вместе с X-18 могут появиться новые квесты и сюжетные линии — в духе декабрьского «Stories Untold». То обновление добавило 8 миссий, 7 локаций и более пяти часов контента, и все это бесплатно. ITC.UA тогда подробно рассказывал о патче 1.9, который исправлял хаотичный спавн мутантов и готовил Зону к новому контенту.

«Stories Untold» в декабре 2025-го стало одним из крупнейших бесплатных контентных патчей года в жанре. Параллельно студия движется к первого платного DLC — «Цена надежды» запланировано на лето 2026-го и обещает новые регионы, десятки часов геймплея и продолжение линии Скифа на всех платформах.





Sealed Truth официально не датировано. Слухи о 14-15 апреля появились в фанатских каналах и пока не подтверждены GSC. Детали должны появиться в ближайшие дни — официальный аккаунт игры уже начинает подогревать интерес.

Источник: S.T.A.L.K.E.R. 2 у X (Twitter)