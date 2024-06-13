Новости Игры 13.06.2024 в 10:53 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R., Metro 2033 и Sherlock Holmes: Forbes составил топ «самых богатых» игр украинской разработки

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Обычно когда речь заходит об украинских играх, большинство вспоминает серии S.T.A.L.K.E.R. и Metro. Однако украинцы создали немало других проектов, которые также имеют свою аудиторию и приносят доход авторам.

Ресурс Forbes составил ТОП10 самых популярных игр украинской разработки и проанализировал, сколько средств они принесли. В рейтинг вошли проекты, которые созданы украинцами (вся команда разработчиков или подавляющая ее часть являются украинцами), выходят на ПК, разошлись тиражом более 100 тыс. копий и продолжают продаваться по состоянию на момент создания рейтинга. Важно, что права на игру не должны принадлежать гражданам рф, а компания-разработчик по происхождению не из россии или беларуси.

Игры в списке расположены по количеству проданных копий ─ от самых продаваемых до наименее продаваемых.

ТОП10 самых популярных украинских игр

S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр в жанре шутер от первого лица с элементами survival horror и ролевой игры. События игры происходят в наше время, в альтернативном мире на территории Украины, в Чернобыльской зоне отчуждения.

  • Разработчик: GSC Game World
  • Количество проданных копий: 33,3 млн
  • Доход: $34,1 млн

Metro

Metro — серия игр, сочетающая жанры survival horror и шутера от первого лица, основанная на романе российского писателя Дмитрия Глуховского «Метро 2033». События разворачиваются в постапокалиптическом московском метро, населенном мутантами.

  • Разработчик: 4A Games
  • Количество проданных копий: 11,4 млн
  • Доход: $72,7 млн

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes — это серия приключенческих детективных игр, основанных на произведениях английского писателя Артура Конана Дойля, однако являющихся самостоятельными историями.

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  • Разработчик: Frogwares
  • Количество проданных копий: 7 млн
  • Доход: ≈ $16,8 млн

Cossacks

Cossacks — это серия исторических стратегий в реальном времени, события которых разворачиваются вокруг войн в Европе XVI-XVIII вв.

  • Разработчик: GSC Game World
  • Количество проданных копий: 5,5 млн
  • Доход: $6,5 млн

Party Hard

Party Hard и Party Hard 2 — стелс-игры с элементами стратегии, в которых игрок должен прекратить шумную вечеринку, убив гостей.

  • Разработчик: Pinokl Games / Kverta
  • Количество проданных копий: 735 200
  • Доход: $2,6 млн

Bigfoot

Bigfoot — это кооперативный хоррор от первого лица, в котором игроку предстоит искать и охотиться на Бигфута ─ мистическое млекопитающее, похожее на человекообразную обезьяну.

  • Разработчик: CyberLight Game Studio
  • Количество проданных копий: 640 800
  • Доход: $9,1 млн

The Sinking City

The Sinking City — приключенческая головоломка с открытым миром, основанная на произведениях американского автора ужасов Говарда Лавкрафта. Частный детектив Чарльз Рид прибывает в город, чтобы расследовать таинственные события.

  • Разработчик: Frogwares
  • Количество проданных копий: 249 900
  • Доход: $3,8 млн

Tukoni: Prologue

Tukoni: Prologue — это приключенческая point-and-click игра по книгам львовской писательницы и иллюстратора Оксаны Булы. В центре сюжета — книжный персонаж по имени Тукони Путешественник. Путешествуя по лесу, он помогает различным местным зверям, попутно решая головоломки и исследуя локации для поиска необходимых предметов.

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Детальніше про курс
  • Разработчик: Dream Operator, Оксана Була
  • Количество проданных копий: 242 000

Ostriv

Ostriv — это градостроительная стратегическая игра, созданная в 2014-м анонимным инди-разработчиком из Харькова. Игрок возглавляет украинский город XVIII века и развивает его.

  • Разработчик: Yevheniy
  • Количество проданных копий: 209 500
  • Доход: $4,8 млн

Cliff Empire

Cliff Empire — градостроительная стратегия, в которой необходимо заниматься развитием городов, расположенных на верхушках скал на Земле, пострадавшей от радиации.

  • Разработчик: Lion’s Shade
  • Количество проданных копий: 180 100
  • Доход: $1,5 млн

Источник: Forbes


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