S.T.A.L.K.E.R., Metro 2033 и Sherlock Holmes: Forbes составил топ «самых богатых» игр украинской разработки

Обычно когда речь заходит об украинских играх, большинство вспоминает серии S.T.A.L.K.E.R. и Metro. Однако украинцы создали немало других проектов, которые также имеют свою аудиторию и приносят доход авторам.
Ресурс Forbes составил ТОП10 самых популярных игр украинской разработки и проанализировал, сколько средств они принесли. В рейтинг вошли проекты, которые созданы украинцами (вся команда разработчиков или подавляющая ее часть являются украинцами), выходят на ПК, разошлись тиражом более 100 тыс. копий и продолжают продаваться по состоянию на момент создания рейтинга. Важно, что права на игру не должны принадлежать гражданам рф, а компания-разработчик по происхождению не из россии или беларуси.
Игры в списке расположены по количеству проданных копий ─ от самых продаваемых до наименее продаваемых.
ТОП10 самых популярных украинских игр
S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. — серия игр в жанре шутер от первого лица с элементами survival horror и ролевой игры. События игры происходят в наше время, в альтернативном мире на территории Украины, в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Разработчик: GSC Game World
- Количество проданных копий: 33,3 млн
- Доход: $34,1 млн
Metro
Metro — серия игр, сочетающая жанры survival horror и шутера от первого лица, основанная на романе российского писателя Дмитрия Глуховского «Метро 2033». События разворачиваются в постапокалиптическом московском метро, населенном мутантами.
- Разработчик: 4A Games
- Количество проданных копий: 11,4 млн
- Доход: $72,7 млн
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes — это серия приключенческих детективных игр, основанных на произведениях английского писателя Артура Конана Дойля, однако являющихся самостоятельными историями.
- Разработчик: Frogwares
- Количество проданных копий: 7 млн
- Доход: ≈ $16,8 млн
Cossacks
Cossacks — это серия исторических стратегий в реальном времени, события которых разворачиваются вокруг войн в Европе XVI-XVIII вв.
- Разработчик: GSC Game World
- Количество проданных копий: 5,5 млн
- Доход: $6,5 млн
Party Hard
Party Hard и Party Hard 2 — стелс-игры с элементами стратегии, в которых игрок должен прекратить шумную вечеринку, убив гостей.
- Разработчик: Pinokl Games / Kverta
- Количество проданных копий: 735 200
- Доход: $2,6 млн
Bigfoot
Bigfoot — это кооперативный хоррор от первого лица, в котором игроку предстоит искать и охотиться на Бигфута ─ мистическое млекопитающее, похожее на человекообразную обезьяну.
- Разработчик: CyberLight Game Studio
- Количество проданных копий: 640 800
- Доход: $9,1 млн
The Sinking City
The Sinking City — приключенческая головоломка с открытым миром, основанная на произведениях американского автора ужасов Говарда Лавкрафта. Частный детектив Чарльз Рид прибывает в город, чтобы расследовать таинственные события.
- Разработчик: Frogwares
- Количество проданных копий: 249 900
- Доход: $3,8 млн
Tukoni: Prologue
Tukoni: Prologue — это приключенческая point-and-click игра по книгам львовской писательницы и иллюстратора Оксаны Булы. В центре сюжета — книжный персонаж по имени Тукони Путешественник. Путешествуя по лесу, он помогает различным местным зверям, попутно решая головоломки и исследуя локации для поиска необходимых предметов.
- Разработчик: Dream Operator, Оксана Була
- Количество проданных копий: 242 000
Ostriv
Ostriv — это градостроительная стратегическая игра, созданная в 2014-м анонимным инди-разработчиком из Харькова. Игрок возглавляет украинский город XVIII века и развивает его.
- Разработчик: Yevheniy
- Количество проданных копий: 209 500
- Доход: $4,8 млн
Cliff Empire
Cliff Empire — градостроительная стратегия, в которой необходимо заниматься развитием городов, расположенных на верхушках скал на Земле, пострадавшей от радиации.
- Разработчик: Lion’s Shade
- Количество проданных копий: 180 100
- Доход: $1,5 млн
Источник: Forbes