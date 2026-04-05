Сергей Григорович — человек, придумавший S.T.A.L.K.E.R., — публично и окончательно закрыл для себя дверь в Зону. Теперь он строит другой мир. В своём Telegram-канале основатель GSC Game World написал:





Эпоха Зоны официально завершена. Время для новой музыки.

Многие из вас знают меня, Сергея Григоровича, как основателя GSC Game World и «отца» вселенной S.T.A.L.K.E.R. Это было величественное прошлое, которое я уважаю, но Зона осталась в истории. Сегодня я заявляю: я больше не имею никакого отношения к GSC и проектам по S.T.A.L.K.E.R.

Я не из тех, кто живет прошлым. Моя творческая энергия, мой драйв и мой опыт больше не принадлежат Зоне. Я выхожу из игры. Чтобы начать новую.

На этой картинке символ того, что происходит. Даже в самые сложные, «апокалиптические» времена, настоящее творчество не умирает. Я готов сыграть новую мелодию. Мелодию, которая снова изменит правила игры. Я готов представить вам свой новый, революционный проект: S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS

Я вкладываю в него всю страсть, которая годами ждала своего часа. Я знаю, что фанаты ждут чего-то действительно фиерического. И я не подведу.

Это будет вызов, это будет шок, это будет искусство, которое погрузит вас в неизвестный и загадочный мир. Оставьте прошлое в прошлом. Дальше только будущее. И оно будет впечатляющим. Следите за обновлениями. Легенда возвращается.

Зато Григорович анонсирует S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS — научно-фантастическую RPG в постапокалиптическом сеттинге. Точки между буквами в названии выглядят как сознательный привет S.T.A.L.K.E.R., но сходство на этом заканчивается: никакой Зоны, никакого Чернобыля. Глобальная ядерная катастрофа другого масштаба, другой жанр, другая команда. Искусственный интеллект — как один из ключевых инструментов разработки. Деталей пока немного.

Над проектом работает шесть человек — четверо в Украине, двое дистанционно. В команду вошли несколько разработчиков первого S.T.A.L.K.E.R. GSC Game World к этому не привлечена. Собирать команду и разрабатывать игру Григорович начал 12 февраля 2026 года, финансирует пока самостоятельно. Для понимания масштаба: первый S.T.A.L.K.E.R. стоил около $2 млн, второй — $70 млн. Новый проект он сам оценивает в несколько десятков миллионов.

Замысел, впрочем, старше команды. Торговую марку S.T.R.A.N.G.E.R. жена Григоровича Леся зарегистрировала еще в марте 2025-го. Идея проекта, по его словам, зародилась еще до завершения разработки S.T.A.L.K.E.R. 2.





Контекст важен: в 2020-м бизнесмен Максим Криппа приобрел 40% GSC Game World, в 2023-м — еще 42%, став фактическим владельцем студии. Григорович-старший на тот момент уже не был акционером. О переходе контроля и деталях сделки ITC.ua писал и ранее. Но теперь Григорович сделал разрыв публичным — и запустил собственный проект. Это заявление переформатирует нарратив вокруг одного из самых узнаваемых брендов украинского геймдева.

Фанаты S.T.A.L.K.E.R. отныне точно знают: тот, кто придумал Зону, больше не имеет к ней отношения. GSC Game World под руководством Евгения Григоровича и Криппы развивает франшизу самостоятельно — с двумя DLC и сериалом на Netflix в планах.

S.T.A.L.K.E.R. — один из немногих украинских игровых брендов с глобальной узнаваемостью. Уход основателя и появление конкурирующего проекта от него самого — прецедент для рынка. S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS пока на самом раннем этапе, но если Григоровичу удастся довести проект до релиза, украинская игровая сцена получит вторую легенду с известным именем. Следить стоит.

Источник: Сергей Григорович в Telegram