S.T.A.L.K.E.R. 2: осталось 4 дня, чтобы заказать интерактивный альманах за 399 грн

АТБ сообщила: осталось всего 4 дня, чтобы оформить заявку на сайте s2-atb.com и гарантированно получить книгу «S.T.A.L.K.E.R. 2. Интерактивный альманах» по цене 399 грн. После окончания приема заявок компания переходит к производству третьего тиража.


Покупатели, оформившие заявку до 21 апреля, получат книгу уже в июне. Те, кто закажет сейчас — в июле. Допечатка карточек после завершения акции не предусмотрена, то есть текущий набор является финальным для коллекционеров.

Для тех, кто хочет собрать полную коллекцию карт, АТБ предлагает бартер: приобретение товаров партнеров позволяет получить карту за 5 грн вместо стандартных 20 грн.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла в ноябре 2024 года после многолетних переносов и собрала более 2 млн проданных копий в первую неделю — рекорд для отечественной игровой индустрии Альманах является официальным коллекционным изданием, приуроченным к игре.


АТБ печатает второй тираж альманаха S.T.A.L.K.E.R. 2: когда ждать

Источник: АТБ / Instagram

От S.T.A.L.K.E.R. до S.T.R.A.N.G.E.R.: Сергей Григорович возвращается с новой игрой о мире после ядерной катастрофы
Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправит баг со слишком сильными мутантами, — инсайдер
S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS: основатель S.T.A.L.K.E.R Сергей Григорович официально порывает с GSC и анонсирует sci-fi игру
Нюансы о Binance: Чанпэн Чжао анонсировал новую книгу
Автор S.T.A.L.K.E.R. создает новую игру S.T.R.A.N.G.E.R.: бюджет — десятки миллионов долларов
Уже не слухи: GSC и АТБ официально анонсировали выпуск интерактивного альманаха S.T.A.L.K.E.R. 2
Хоррор о киевской Лысой Горе от бывшего тимлида S.T.A.L.K.E.R. 2 — уже на Steam: 100% одобрительных рецензий
6 признаний и 1 скандал: книга Чанпена Чжао (CZ) открыла ящик Пандоры в криптосообществе
Смартфон Vivo Y500s за $265 получил аккумулятор 7200 мА-ч и защиту IP69: на очереди модель с 10200 мА-ч
Intel Wildcat Lake сравнили с Apple A18 Pro в MacBook Neo: на что способен бюджетный Core 5 320
Marvel продлила на 2 сезон сериал с рейтингом 91%, который вообще возник как шутка
Bitget запускает образовательную платформу Blockchain4Youth Learning Hub для підготовки Web3-кадров
