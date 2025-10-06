С возрастом люди выбирают невежество, даже когда знания полезнее, — исследования

Новости Наука и космос 06.10.2025 comment views icon

З віком люди обирають невігластво, навіть коли знання корисніші, — дослідження

Американские исследователи из Чикагского университета определили точный возраст, в котором люди начинают отдавать предпочтение невежеству, а не точным знаниям.

Это поведение известно под названием «эффект страуса», хотя сами страусы никогда не прячут голову в песок. Результаты серии экспериментов, которые изучали избегание информации среди 320 американских детей в возрасте от 5 до 10 лет, продемонстрировали, что дети младшего возраста активно искали информацию, тогда как, начиная с 7 лет, они избегали информации, если потенциальные ответы могли вызвать негативные эмоции.

«Почему дети такие любознательные, а мы, став взрослыми, каким-то образом предпочитаем избегать информации? Что это за переход?» — спрашивает докторша Радхика Сантханагопалан. 

В первом эксперименте исследователи изучали 5 потенциальных причин, среди которых стремление избежать негативных эмоций, избегание негативной информации относительно нашей собственной привлекательности или компетентности, избегание отрицания наших собственных убеждений, с целью защиты собственных убеждений и из-за стремления действовать в собственных интересах.

После этого авторы исследования рассматривали различные сценарии, чтобы выяснить, чем было вызвано подобное поведение. Один из тестов предусматривал просьбу к детям вспомнить свои любимые и не очень любимые конфеты, а затем показать им видео о том, почему употребление выбранных ими сладостей вредно для зубов.

«Мы обнаружили, что когда дети младшего возраста действительно хотели искать информацию, дети старшего возраста начали проявлять тенденцию к избеганию. Например, они не хотели знать, почему их любимые конфеты вредны, но вполне спокойно узнавали, почему конфеты, которые они не любят, вредны», — отмечает Радхика Сантханагопалан. 

Это создает интересный случай «морального маневра», когда люди предпочитают избегать информации, учитывая собственные интересы, однако делают это так, чтобы не выглядеть эгоистичными в глазах других. Это было продемонстрировано в сценарии, когда детям, работавшим в паре, предлагали два ведра с наклейками — себе и партнеру. В одном ведре было больше наклеек, а другое — было закрытым, и сколько там наклеек — было неизвестно. Перед выбором ведра детей спрашивали, хотят ли они знать, сколько наклеек получит их партнер.

«Мы хотим действовать в собственных интересах, но при этом очень заботимся о том, чтобы выглядеть справедливыми в глазах других. Свобода действий в моральных вопросах позволяет нам достичь обеих целей», — объясняет Радхика Сантханагопалан.

Хотя информация о том, сколько наклеек может находиться в закрытом ведре, не влияла на индивидуальные результаты, дети старшего возраста чаще предпочитали не знать, сколько наклеек сможет получить их партнер. Таким образом, они не чувствовали вины, выбирая ведро с неизвестным количеством наклеек для своего партнера. 

«Эта моральная свобода маневра позволяет им выбирать выгоду, исходя из собственных интересов, сохраняя при этом иллюзию справедливости. Эта завеса невежества позволяет им действовать в собственных интересах», — подчеркивает Радхика Сантханагопалан. 

Результаты исследования показали, что по мере взросления дети все чаще избегали информации для защиты от негативных эмоций, что было связано со всеми пятью причинами, кроме компетентности. Дети без колебаний узнавали о плохих результатах теста. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что школа способствует личностному росту и позитивным изменениям, поэтому плохой результат — лишь небольшой шаг на пути к хорошему результату. 

Во взрослом возрасте избегание определенной информации встречается значительно чаще. Исследователи добавляют, что такое избегание может иметь личные и общественные последствия, такие как «углубление политической поляризации или идеологическая жесткость». Исследователей очень волнует вопрос, почему взрослые люди избегают полезной информации, отдавая предпочтение краткосрочному дискомфорту, по сравнению с долгосрочной пользой от знаний. 

«У людей есть склонность стремиться к решению неопределенности, но когда решение ситуации становится угрожающим, они могут вместо этого переключиться на избегание. Я думаю, что есть что-то особенное в способности терпеть и даже принимать определенный уровень неопределенности. Я думаю, это может помочь не стать жертвой избегания информации», — отмечает Радхика Сантханагопалан

Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science

Источник: New Atlas

