Илон Маск анонсировал проект Grokipedia — ИИ-убийцу Википедии

Илон Маск объявил о работе над Grokipedia — новым проектом онлайн-энциклопедии, который должен «убить» Википедию.

Миллиардер написал, что Grokipedia будет «значительным улучшением» по сравнению с действующим ресурсом и сможет исправить так называемые «главные недостатки». Как известно, Маск давно конфликтует с Википедией, например, он публично возмущался из-за одной статьи. В ней говорилось о его якобы нацистском жесте на инаугурации Дональда Трампа. Бизнесмен даже призвал прекратить финансирование, чего логично не произошло. Поэтому вместе со своим стартапом xAI начал работать над конкурентом Grokipedia.

Основой Grokipedia станет чат-бот Grok, разработанный xAI как альтернатива ChatGPT и известный своей аниме-вайфу. Grok тренировался на открытых данных из интернета, включая публичные твиты. По словам Маска, его будущий сервис способен не только повторять тех, кто обновляет Википедию, но и исправлять недостатки их работы.

«Grok использует мощные вычисления для анализа, например, страницы Википедии — определяет, что там правдивое, частично правдивое, ложное или пропущенное. Затем переписывает страницу: исправляет, удаляет неправду, добавляет контекст», — уверяет Илон Маск.

Однако сам чатбот Grok неоднократно попадал в скандальные ситуации. В частности его обвиняли в поддержке Гитлера и отрицании Холокоста, из-за чего с должности ушла гендиректор X. Несмотря на предыдущие проблемы и вообще «галлюцинации», которыми страдают куча моделей, Илон Маск считает свой ИИ достаточно «умным». Собственно поэтому и хочет создать конкурентоспособную энциклопедию.

Даты запуска Grokipedia пока не названы. Сейчас ожидается, что проект привлечет внимание сторонников миллиардера и консервативных комментаторов. Вероятно, на его сервис в первую очередь обратят внимание те, кто неоднократно обвинял Википедию в «излишнем либерализме». В этом контексте довольно тревожно вспоминаются предыдущие слова Маска. Тот говорил, что хочет благодаря Grok 3.5 «переписать весь объем человеческих знаний, добавив недостающую информацию и удалив ошибки». И здесь появляется целое поле для мыслей, о каких именно «ошибках» и «недостающей информации» шла речь.

Сама Википедия конечно не без проблем — редакторы часто спорят о трактовке чувствительных тем. Основатель сайта Джимми Уэйлс безусловно защищает свой сайт, хотя назвать его оплотом истины трудно. То же самое касается X, которую неоднократно критиковали за распространение дезинформации. В 2023 году основатель Википедии описал обновленный Twitter как такой, который «заполнен троллями и сумасшедшими».

Несмотря на споры, Википедия остается седьмым по посещаемости сайтом мира. Она буквально появляется первой при поиске в интернете, так что бросить ей вызов будет сложно. Но Илон Маск уже не впервые пытается пошатнуть «старый мир»: в прошлом месяце он анонсировал создание компании Macrohard, которая должна стать конкурентом Microsoft и выпускать программные продукты на базе ИИ. Да и параллельно судится с Apple и OpenAI из-за вероятной монополии ChatGPT на iPhone.

