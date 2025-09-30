Тренд TikTok заклеивать рот на время сна: врачи объясняют, почему это опасно

В соцсети TikTok «завирусился» новый тренд — заклеивать рот полосой скотча перед сном. Участники челленджа заявляют, что на утро прекрасно себя чувствуют. Однако врачи совсем другого мнения по этому поводу.

Пользователи TikTok уверенно заявляют, что сон с заклеенным скотчем ртом сделал более четкими линии их подбородка, а кожу блестящей, и сами они как никогда прекрасно высыпаются. Даже известные личности рекламируют такой подход как «бьюти совет на все времена». Инфлюенсеры уверяют подписчиков, что это якобы помогает избавиться от храпа, неприятного запаха изо рта и даже снизить тревожность.

Однако исследователи и врачи остаются обеспокоенными по поводу этого. Они убеждены, что заклеивание рта перед сном наносит больше вреда, чем пользы. Тиктокеры убеждены, что заклеивание рта и дыхание исключительно через нос улучшает сон.

С одной стороны волоски в носу фильтруют пыль и аллергены. Дыхание через нос увлажняет воздух еще до того, как он попадет в легкие и может способствовать регулированию артериального давления. Однако доказательств, что заклеивание рта скотчем перед сном обеспечивает эти преимущества, крайне мало.

Обзор, опубликованный в этом году канадскими исследователями, включал 10 исследований с участием 213 человек с проблемами сна, связанными с дыханием, такими как обструктивное апноэ сна. Восемь исследований было посвящено заклеиванию рта пластырем, а два — использованию ремня на подбородке для удержания рта закрытым. Только два исследования продемонстрировали, что заклеивание рта пластырем приводит к незначительному улучшению уровня кислорода и уменьшению количества задержек дыхания в течение ночи. Но даже эти улучшения не были признаны «клинически значимыми». Проще говоря, эти изменения не имели бы большого значения в реальной жизни.

«Исследования по применению пластыря для рта единичны, польза от него незначительна, а потенциальные риски существуют», — предупреждает невролог и эксперт по сомнологии из Орегонского университета здравоохранения и науки, докторка Кимберли Хатчисон.

Сразу четыре исследования в обзоре анализировали вопросы безопасности при сне с заклеенным ртом. Среди прочего, возникает риск удушья, особенно у людей со значительной заложенностью носа. Миллионы людей по всему миру страдают из-за апноэ, когда дыхание многократно останавливается во время сна. При этом большое количество из них может даже не знать, что болеет апноэ.

«Я слышала безумные вещи в социальных сетях, когда люди используют клейкую ленту или берут большой кусок скотча и полностью заклеивают рот», — отмечает логопед Стэнфордского университета Энн Кирни.

Вместо этого она советует использовать небольшой кусочек медицинского скотча и только после того, как человек убедится, что у него не забит нос. Она также добавляет, что важное значение имеет положение языка. Энн Кирни подчеркивает, что язык должен быть приподнят и выдвинут вперед, иначе никакой пользы не будет.

