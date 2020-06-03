Сайт фонда помощи онкобольным детям «Таблеточки» атаковали хакеры

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Сайт украинского благотворительного фонда «Таблеточки» (предоставляет помощь онкобольным детям и их семьям) подвергся кибератаке. Со вчерашнего вечера и по состоянию на момент написания этой новости (10:18) сайт остается недоступен, а администраторы пока разбираются с инцидентом, устанавливая, какого рода данные могли быть похищены и насколько масштабной оказалась атака.

Об атаке администраторы фонда рассказали на своей страничке в Facebook.

Обнаружив подозрительную активность, администраторы моментально отключили сайт от хостинга, чтобы защитить данные сотен тысяч благотворителей. Сейчас технические партнеры занимаются расследованием инцидента, пытаясь выяснить, к чему именно хакеры получили доступ. Пока неясно, смогли ли злоумышленники добраться до базы данных наших благотворителей — этот вопрос, а также возобновление работы сайта, сейчас в приоритете. Администраторы обещают предоставить ответы, как только сами все узнают, призывая следить за обновлениями на фейсбуке.

«Таблеточки» использует систему защиты от хакерских атак Cloudflare. Также в фонде отмечают, что осенью 2019 года сайт прошел аудит на уязвимость к атакам — тогда никаких критических уязвимостей проверка не показала.

Источник: Facebook