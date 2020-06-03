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Сайт фонда помощи онкобольным детям «Таблеточки» атаковали хакеры

Сайт фонда помощи онкобольным детям «Таблеточки» атаковали хакеры

Сайт фонда помощи онкобольным детям «Таблеточки» атаковали хакеры


Сайт украинского благотворительного фонда «Таблеточки» (предоставляет помощь онкобольным детям и их семьям) подвергся кибератаке. Со вчерашнего вечера и по состоянию на момент написания этой новости (10:18) сайт остается недоступен, а администраторы пока разбираются с инцидентом, устанавливая, какого рода данные могли быть похищены и насколько масштабной оказалась атака.

Об атаке администраторы фонда рассказали на своей страничке в Facebook.

Обнаружив подозрительную активность, администраторы моментально отключили сайт от хостинга, чтобы защитить данные сотен тысяч благотворителей. Сейчас технические партнеры занимаются расследованием инцидента, пытаясь выяснить, к чему именно хакеры получили доступ. Пока неясно, смогли ли злоумышленники добраться до базы данных наших благотворителей — этот вопрос, а также возобновление работы сайта, сейчас в приоритете. Администраторы обещают предоставить ответы, как только сами все узнают, призывая следить за обновлениями на фейсбуке.

«Таблеточки» использует систему защиты от хакерских атак Cloudflare. Также в фонде отмечают, что осенью 2019 года сайт прошел аудит на уязвимость к атакам — тогда никаких критических уязвимостей проверка не показала.

Источник: Facebook

  • «Таблеточки» — благотворительный фонд, который с 2011 года оказывает поддержку для онкобольных детей и их семей в Украине.
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