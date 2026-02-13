Самая мощная ракета Европы: Ariane 64 впервые вывела на орбиту спутники Amazon

В четверг, 12 февраля, Европейское космическое агентство (ESA) запустило самую мощную собственную ракету Ariane 6, которая вывела на орбиту десятки спутников Amazon Leo.





Тяжелая ракета с четырьмя ускорителями стартовала около 13:45 по местному времени с космодрома во Французской Гвиане. На ее борту находились 32 спутника для низкоорбитальной плеяды Amazon.com.Inc для обеспечения спутникового интернета. Таким образом компания пытается усилить конкуренцию со Starlink Илона Маска.

Это первый из 18 запланированных пусков Ariane 6 в поддержку развертывания сети спутникового интернета Amazon. Компания рассчитывает разместить на низкой околоземной орбите около 3200 спутников. Ariane 6 — результат совместных усилий Airbus SE и Safran SA ArianeGroup SAS. Запуск ракеты-носителя Ariane 64, судя по всему, прошел успешно. Ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом более 20 тонн. Это вдвое больше чем у предыдущей ракеты Ariane 62

Первый пробный запуск Ariane 6 в 2024 году постигла неудача. Из-за аномалии перестала работать вспомогательная силовая установка. Однако следующие четыре миссии в 2025 году прошли успешно.





В прошлом году Amazon представила Leo Ultra — терминал для спутникового интернета со скоростью загрузки до 1 Гбит/с. О полноценной конкуренции со Starlink говорить рано: в прошлом году терминалы работали лишь в режиме «частного предварительного просмотра», однако на 2026-й планируют полноценный коммерческий запуск.

Фактически первые 27 спутников будущего «созвездия» Amazon Leo были запущены только в апреле 2025 года. В прошлом году компания провела ребрединг и изменила название Kuiper на Amazon Leo.

