Amazon запустил свои первые интернет-спутники — конец монополии Starlink?

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Amazon запустил первые 27 спутников из запланированных 3 тыс. 236 на низкую околоземную орбиту в рамках создания интернет-сети Kuiper.

Проект Amazon стоимостью в $10 млрд был представлен в 2019 году. Компания планирует запустить глобальную широкополосную интернет-сеть по аналогии со Starlink от SpaceX.

Партию спутников 27 апреля на орбиту вывела ракета Atlas V. Первая попытка запуска 9 апреля была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.

Запуск глобальной сети интернет-связи Kuiper делает Amazon конкурентом не только для SpaceX, но и для таких крупных телекоммуникационных компаний как AT&T и T-Mobile. В Amazon заявляют, что стремятся обеспечить стабильную интернет-сеть в сельских районах, где интернет часто либо работает нестабильно, либо вообще отсутствует.

Сначала в Amazon планировали запуск спутников еще год назад. Согласно требованиям Федеральной комиссии по связи США, компания должна вывести не менее 1 тыс. 618 спутников до середины 2026 года. При этом эксперты прогнозируют, что учитывая медленный старт, Amazon, вероятно, будет просить продлить этот срок.

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По словам гендиректора United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, компания в этом году может выполнить до пяти запусков в космос спутников Amazon. В компании рассчитывают использовать собственный опыт по разработке потребительских устройств и развитую инфраструктуру облачных вычислений в качестве конкурентного преимущества перед Starlink.

Сейчас в SpaceX успели вывести на орбиту уже более 8 тыс. спутников с 2019 года. В понедельник, 28 апреля состоялся 250 запуск партии спутников Starlink. SpaceX выполняет минимум по одной космической миссии в неделю, доставляя на орбиту около 20 спутников для расширения пропускной способности и замены старых спутников Starlink.

Такие темпы развертывания позволили SpaceX получить более 5 млн клиентов в 125 странах. Между тем председатель совета директоров Amazon Джефф Безос убежден, что Kuiper составит достойную конкуренцию Starlink.

Среди других конкурентов Amazon можно назвать Eutelsat (OneWeb) со своими более 600 спутниками, Iridium, имеющий 66 работающих спутников и другие компании.

Источник: Reuters

Раздел Технологии выходит при поддержке

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