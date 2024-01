Samsung показала флагманский проектор The Premiere 8K – он выводит 150-дюймовый 8K контент со звуком 8.2.2 и работает на базе ОС Tizen

Во время проведения выставки CES 2024 компания Samsung представила линейку проекторов The Premiere. Она включает четыре модели: The Premiere 5, The Premiere 7, The Premiere 9 и The Premiere 8K.

The Premiere 5

The Premiere 5 — самый доступный проектор Samsung, который будет выпущен в этом году. Производитель утверждает, что это самый компактный трехлазерный UST (ультракороткофокусный) проектор размером 5x5x8 дюймов. Он может проецировать 100-дюймовое изображение 4K, находясь на расстоянии 17 дюймов (43 см) от поверхности. Новинка имеет автоматическую регулировку цвета, фокуса и трапецеидальных искажений. Функция отключения экрана позволяет продолжать воспроизведение звука через динамики мощностью 10 Вт, отключив проецирование изображения. Устройство поставляется с настольной подставкой, которая позволяет проецировать изображение на любую поверхность.

The Premiere 7 и The Premiere 9

Это лазерные ультракороткофокусные проекторы. Новинки обеспечивают более яркое изображение, чем прошлогодние модели LSP7T и LSP9T соответственно. Они также оснащены Dolby Atmos для более качественной передачи звука. Устройства используют ОС Tizen, предлагающую доступ ко всем популярным приложениям для потоковой передачи музыки и видео.

The Premiere 8K

The Premiere 8K — флагманский, самый высококлассный и многофункциональный проектор Samsung за всю ее историю. Это также первый проектор компании с разрешением 8K. Его яркость составляет 4000 ANSI-люмен, что, по утверждению Samsung, достаточно для просмотра контента в условиях обычного освещения в комнате. Он может проецировать контент размером до 150 дюймов, когда устройство находится на расстоянии 5 метров от поверхности. Учитывая недостачу контента 8K, Samsung использует технологию ИИ для масштабирования контента 4K.

The Premiere 8K поддерживает функцию Lightwarp, которая превращает любую поверхность в сенсорный экран, позволяя взаимодействовать с контентом и пользовательским интерфейсом. Этот флагманский проектор также оснащен встроенной акустической системой мощностью 100 Вт с 8.2.2-канальной конфигурацией и поддержкой Dolby Atmos. Технология Sound On Screen создает ощущение, будто звук исходит из изображения, проецируемого на поверхность. Устройство поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth и Wi-Fi, а сигналы от других входов, таких как HDMI, передаются на проектор по беспроводной сети через Wireless One Connect Box, который можно разместить на расстоянии до 10 метров от проектора.

Новые проекторы Samsung работают под управлением ОС Tizen. Она обеспечивает запуск приложений для потоковой передачи мультимедиа, беспроводное дублирование экрана, запуск приложений Samsung Health, SmartThings, Alexa, Bixby, Google Assistant, AirPlay 2, Tap View и др. Она также поддерживает функции Samsung TV Plus и Samsung Gaming Hub. Последняя позволяет транслировать игры из облачных потоковых сервисов, таких как Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now и Utomik.

Samsung не сообщила о сроках доступности и ценах на свои новые проекторы.

Источник: sammobile