Самые популярные кроссоверы 2024 года: Tesla Model Y, Toyota RAV4, Honda CR-V и другие

Ресурс focus2move опубликовал мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов по состоянию на август 2024 года. Самым популярным кроссовером к августу 2024 года все еще оставался Tesla Model Y, который лидирует с продажами в количестве 754 691 ед. Продажи этой модели выросли на +4,3%.

Второе место занял кроссовер Toyota RAV4 с продажами 654 694 ед., что на 16,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Почетное третье место занимает Honda CR-V с продажами 479 875 ед. Реализация этой модели выросла больше всего в относительных показателях — на 41,1%. Стоит отметить, что Honda CR-V был лидером сегмента кроссоверов в течение 2010-2015 годов. Еще из интересного — BMW X3 поднялся на 6 позиций в ТОП-10, заняв 10 место.

Самые популярные кроссоверы на первые 8 месяцев 2024 года:

Tesla Model Y — 754 691 ед. (+4,3%); Toyota RAV4 — 654 694 ед. (+16,7%); Honda CR-V — 479 875 ед. (+41,1%); Hyundai Tucson — 378 773 ед. (-3%); Kia Sportage — 342 773 ед. (+5,6%); BYD Song — 303 599 ед. (+26,8%); Volkswagen Tiguan — 280 550 ед. (+5,2%); Honda HR-V — 254 173 ед. (+19,8%); Mazda CX-5 — 217 827 ед. (-2,1%); BMW X3 — 213 733 ед. (+11,5%).

Напомним, в Украине самым популярным кроссовером в прошлом месяце стал RENAULT Duster.

Источник: focus2move