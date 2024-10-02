Украинцы выбирают кроссоверы: ТОП-10 самых популярных моделей сентября 2024 года

Как сообщалось ранее, в течение сентября 2024 года в Украине зарегистрировали 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Хотя больше всего продаж продемонстрировал бренд TOYOTA, самой популярной моделью оказался кроссовер RENAULT Duster.
В общем, просматривая ТОП-10 самых популярных моделей новых автомобилей, можно сделать вывод, что украинцы отдают предпочтение кроссоверам. Большинство моделей в рейтинге относятся именно к этой категории транспортных средств.
ТОП-10 самых популярных моделей новых автомобилей в Украине в сентябре:
- RENAULT Duster — 504 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 295 ед.;
- MAZDA CX5 — 161 ед.;
- TOYOTA Hilux — 148 ед.;
- SKODA Karoq — 138 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 129 ед.;
- SKODA Kodiaq — 129 ед.;
- SKODA Octavia — 128 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 114 ед.;
- KIA Sportage — 112 ед.
В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых авто. Какие марки были самыми популярными
Источник: Укравтопром
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