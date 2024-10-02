Украинцы выбирают кроссоверы: ТОП-10 самых популярных моделей сентября 2024 года

Как сообщалось ранее, в течение сентября 2024 года в Украине зарегистрировали 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Хотя больше всего продаж продемонстрировал бренд TOYOTA, самой популярной моделью оказался кроссовер RENAULT Duster.

В общем, просматривая ТОП-10 самых популярных моделей новых автомобилей, можно сделать вывод, что украинцы отдают предпочтение кроссоверам. Большинство моделей в рейтинге относятся именно к этой категории транспортных средств.

ТОП-10 самых популярных моделей новых автомобилей в Украине в сентябре:

RENAULT Duster — 504 ед.; TOYOTA RAV-4 — 295 ед.; MAZDA CX5 — 161 ед.; TOYOTA Hilux — 148 ед.; SKODA Karoq — 138 ед.; HYUNDAI Tucson — 129 ед.; SKODA Kodiaq — 129 ед.; SKODA Octavia — 128 ед.; VOLKSWAGEN Touareg — 114 ед.; KIA Sportage — 112 ед.

Источник: Укравтопром