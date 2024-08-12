«Самый эпичный провал»: CrowdStrike получает ироничную награду за глобальный IT-сбой

Президент CrowdStrike Майкл Сентонас принял награду «Самый эпичный провал» на церемонии Pwnie Awards.

Всего несколько недель назад обновление программного обеспечения CrowdStrike привело к глобальному сбою в работе IT-систем клиентов. Вместо того чтобы избегать внимания, компания открыто признала свою ошибку. Президент CrowdStrike Майкл Сентонас (Michael Sentonas) лично выступил на церемонии Pwnie Awards, чтобы получить награду за «Самый эпический провал».

Pwnie Awards — это ежегодная церемония награждения в сфере информационной безопасности, которая проводится во время конференции Black Hat USA. Это событие отмечает самые значительные достижения и самые большие неудачи в области кибербезопасности за прошедший год. Название «Pwnie» происходит от хакерского сленга «pwn», что означает «полностью скомпрометировать» или «получить контроль над чем-то».

Церемония награждения состоялась на конференции Def Con, сразу после мероприятия Black Hat. На последнем CrowdStrike имела один из самых больших стендов, где раздавала бесплатные футболки и фигурки. Представитель компании сообщил TechCrunch, что CrowdStrike выражала участникам «благодарность и уважение к сообществу Black Hat».

В интернете распространилось видео выступления Сентонаса. Аудитория церемонии, как и участники конференции, казалось, была готова дать CrowdStrike второй шанс. Зрители встретили Сентонаса с энтузиазмом, оценив его готовность признать ошибки компании.

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Организаторы объяснили, что эта последняя награда стала неожиданным изменением в программе. Они решили, что CrowdStrike просто не может не получить эту награду. Когда на сцену вынесли комично большой трофей под громкие аплодисменты, Сентонас признался:

«Это, безусловно, не та награда, которой стоит гордиться».

«Команда удивилась, когда я сразу согласился ее получить», — продолжил Сентонас.

«Мы ужасно ошиблись, и мы уже говорили об этом несколько раз. Чрезвычайно важно признавать свои достижения, но так же важно признавать, когда вы сделали что-то ужасно неправильно».

Сентонас заявил, что заберет трофей в штаб-квартиру CrowdStrike и выставит его на видном месте. Это будет служить напоминанием о том, что «наша цель — защищать людей, и мы допустили ошибку. Я хочу убедиться, что все понимают: такие вещи не должны происходить».

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Источник: Techcrunch