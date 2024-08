«Самый эпичный провал»: CrowdStrike получает ироничную награду за глобальный IT-сбой

Президент CrowdStrike Майкл Сентонас принял награду «Самый эпичный провал» на церемонии Pwnie Awards.

Всего несколько недель назад обновление программного обеспечения CrowdStrike привело к глобальному сбою в работе IT-систем клиентов. Вместо того чтобы избегать внимания, компания открыто признала свою ошибку. Президент CrowdStrike Майкл Сентонас (Michael Sentonas) лично выступил на церемонии Pwnie Awards, чтобы получить награду за «Самый эпический провал».

Pwnie Awards — это ежегодная церемония награждения в сфере информационной безопасности, которая проводится во время конференции Black Hat USA. Это событие отмечает самые значительные достижения и самые большие неудачи в области кибербезопасности за прошедший год. Название «Pwnie» происходит от хакерского сленга «pwn», что означает «полностью скомпрометировать» или «получить контроль над чем-то».

Церемония награждения состоялась на конференции Def Con, сразу после мероприятия Black Hat. На последнем CrowdStrike имела один из самых больших стендов, где раздавала бесплатные футболки и фигурки. Представитель компании сообщил TechCrunch, что CrowdStrike выражала участникам «благодарность и уважение к сообществу Black Hat».

В интернете распространилось видео выступления Сентонаса. Аудитория церемонии, как и участники конференции, казалось, была готова дать CrowdStrike второй шанс. Зрители встретили Сентонаса с энтузиазмом, оценив его готовность признать ошибки компании.

CrowdStrike accepting the @PwnieAwards for “most epic fail” at @defcon. Class act. pic.twitter.com/e7IgYosHAE

— Dominic White 👾 (@singe) August 10, 2024