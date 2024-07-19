Антивирус CrowdStrike вывел из строя ОС Windows и вызвал технические сбои по всему миру (в Украине в частности). Уже есть хотфикс

Утро 19 июля принесло украинцам не очень приятный сюрприз. В работе мобильного оператора Vodafone, а также электронных систем Sense Bank и «Новой почты» наблюдаются сбои. Но оказалось, что проблема носит глобальный характер, и лихорадит много крупных международных компаний, включая Microsoft, Visa, Ryanair.

Есть сообщения, что проблема наблюдается в США, Индии, Японии и многих других странах мира. Попытки авторизации в два британских банка этим утром потерпели неудачу. Также есть сообщения о приостановке рейсов в нескольких аэропортах мира. Похоже, эта проблема также коснулась компьютеров экстренных служб США. В Великобритании от сбоя пострадало железнодорожное сообщение.

«Вся наша компания не работает», — говорится в публикации на Reddit.

Другой автор утверждает, что 70% их ноутбуков не работают и застряли в цикле загрузки. Похоже, это будет долгий день для IТ-администраторов во всем мире.

«Сейчас происходит нечто чрезвычайно странное: за последние несколько минут мне позвонили несколько совершенно разных средств массовой информации, на всех машинах Windows внезапно начался BSoD’ (синий экран смерти)», — написал Трой Хант, создатель сайта HaveIBeenPwned.

Вероятно, причиной тому стал широко распространенный сбой Windows, который выводит из строя системы экстренных служб, банков, аэропортов и тому подобное. Сообщается, что компьютеры с Windows не загружаются и страдают от печально известного синего экрана смерти. По неподтвержденным сообщениям проблема заключается в программном обеспечении компании по кибербезопасности CrowdStrike.

Неподтвержденные публикации свидетельствуют о том, что инженеры службы поддержки CrowdStrike признали, что проблема заключается в их программном обеспечении и отменили обновление, которое, похоже, вызвало проблему.

Итак, похоже, что причиной глобального сбоя стала не кибератака, а ошибка в корпоративном антивирусе CrowdStrike Falcon.

Онлайн-курс "CRM-стратегія" від Laba. Прокачайте комплексне бачення CRM маркетингу, щоб покращити клієнтський досвід і збільшити конверсію.Навчіться вимірювати активність клієнтів та ефективність програм лояльності. Детальніше про курс

А тем временем решить проблему можно попробовать самостоятельно. Для этого нужно загрузить Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows. Затем следует перейти в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike, найти файл, соответствующий «C-00000291*.sys», и удалить его. После этого следует перезагрузить систему в нормальном режиме.

Источник: forbes

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.