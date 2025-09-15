"Самый выдающийся молодой ученый США": подросток превратил мыло в средство от рака

14-летний американский школьник Хеман Бекеле из Аннандейла в Вирджинии получил звание «Лучшего молодого ученого в США», придумав, как кусок мыла за полдоллара может вылечить рак кожи.

Престижный конкурс спонсируется компаниями 3M и Discovery Education. Он предоставляет возможность школьникам 5-8 классов предлагать инновационные идеи, способные изменить мир.

В 2023 году в течение четырех месяцев Хеман Бекеле соревновался с девятью другими финалистами. Кроме престижного звания молодой ученый также получил приз в размере $25 тыс.

«Я хотел сделать свою идею не только великой с научной точки зрения, но и доступной как можно большему количеству людей», — рассказал сам Хеман Бекеле журналистам из Washington Post.

Девятиклассницы Шриприя Калбхави и Сара Ванг заняли второе и третье места. В частности, Шриприя Калбхави разработала экономичный пластырь для автоматической подачи лекарств в организм, а Сара Ванг — перчатку, способную распознавать некоторые эпилептические приступы с помощью обычных движений руки.

Вдохновение, побудившее Хемана Бекеле к собственной разработке, пришло к нему из раннего детства, проведенного в Эфиопии. Там он наблюдал, как местные жители тяжело работают под под палящим Солнцем. Впоследствии он переехал в США, однако те воспоминания не оставляли его. Юношу смущало, что многие из его родных не знают о вреде от длительного пребывания на Солнце. Поэтому Хеман Бекеле решил, что будет бороться с раком кожи.

«Я изучал проблему рака кожи, и тот факт, что, особенно в странах третьего мира, люди, живущие за чертой бедности, просто не могут позволить себе необходимое лечение рака кожи, побудил меня попытаться найти решение, и этим решением стало мыло для лечения рака кожи», — отметил Хеман Бекеле в комментарии журналистам издания Afrotech.

Он стремился создать продукт, который бы стал неотъемлемой частью жизни людей, как мыло. Результаты экспериментов в течение многих месяцев позволили создать прототип того, что сам Бекеле назвал «мылом для лечения рака кожи». Оно реактивирует дендритные клетки, которые часто повреждаются раковыми клетками. После восстановления эти клетки начинают противодействовать раковым и напоминают организму, как защищаться.

Производство одного куска мыла стоит всего около 50 центов. Средняя стоимость операции по удалению рака кожи в США начинается от $40 тыс. Хеман Бекеле планирует усовершенствовать свою разработку и создать некоммерческую организацию для распространения этого мыла среди малообеспеченных сообществ в течение следующих пяти лет.

Разработка Хемана Бекеле появилась в тот момент, когда в США продолжает расти количество зарегистрированных случаев рака кожи. В 2019 году количество новых случаев резко возросло до 24,1 на 100 тыс. человек, по сравнению с 14,6 в 1992 году. По данным Национального института здравоохранения, рак кожи входит в число видов рака, наиболее часто диагностируемые во всем мире: в 2020 году, по оценкам, было зарегистрировано 1,5 млн новых случаев.

С момента победы на конкурсе в 2023 году Хеман Бекеле начал работать на неполный рабочий день в Школе общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса, проводя предварительные испытания своего изобретения и исследуя, как доставлять лекарства с помощью простого куска мыла.

Источник: ZME Science