Новости Технологии 10.07.2025 в 15:14 comment views icon

Ученые печатают раковые опухоли на 3D-принтере, чтобы исследовать онкологию

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ученые печатают раковые опухоли на 3D-принтере, чтобы исследовать онкологию

Канадские исследователи из компании Tissue Tinker при университете Макгилла напечатали на 3D-принтере раковые опухоли в рамках исследования онкологических заболеваний

Проект Tissue Tinker был создан командой ученых из Инновационного фонда Макгилла с целью совершенствования протокола испытаний препаратов для лечения онкологии. Эту технологию можно настраивать, что упрощает оптимизацию лечения под конкретные потребности пациентов. 

Раковые опухоли печатаются из биоматериала, который имитирует человеческие ткани. В частности, исследователи могут печатать модели тканей, создавая здоровый образец и тот, что поражен раковыми клетками. Таким образом они могут исследовать развитие болезни на практике.

Возможности печати позволяют создавать образцы чрезвычайно малых размеров, около 300 микрон. По словам одного из соучредителей Tissue Tinker Бенджамина Ринглера, такие размеры оптимальны для исследований, поскольку позволяют наблюдать за конкретными свойствами раковых клеток. В частности, внутри опухолей есть области с низким содержанием кислорода — гипоксические ядра, которые проще исследовать на образцах малых размеров. 

К тому же ученые могут вносить какие угодно изменения в напечатанные ткани, что позволяет сосредоточиться на конкретных областях онкологических исследований. Такая 3D-печать требует специального оборудования, конкретного какого, ученые, однако, не раскрывают. 

В 2020 году от рака умерло 10 млн человек, а к 2040 году ожидается увеличение числа смертей до 28,4 млн. Мировые расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями в период с 2016 по 2020 год достигли $24,5 млрд.

«Самым большим препятствием на пути к разработке эффективных противораковых препаратов является опора на устаревшие методы испытаний, прежде всего на животных и двумерных клеточных культурах. Эти методы просто не отражают всю сложность опухолей человека и не учитывают множество факторов, влияющих на рост опухоли и ее реакцию на лечение», — подчеркивают исследователи из Tissue Tinker. 

Из-за этого вероятность неэффективности препаратов остается очень высокой. Более 90% противораковых препаратов, прошедших доклинические испытания на животных, терпят неудачу во время клинических испытаний. 

«Возможность создания индивидуальных видов опухолей действительно позволяет исследователям получать глубокое и целенаправленное понимание поведения рака на микроуровне. Поскольку условия тестирования точнее имитируют работу человеческого организма, исследователи могут лучше оценить и понять, работает ли их препарат, еще до того, как он достигнет стадии клинических испытаний», — подчеркивает Бенджамин Ринглер. 

Источник: tom’s Hardware

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