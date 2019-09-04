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Саркастический форум XKCD взломали, данные 560 тыс. аккаунтов похищены

Саркастический форум XKCD взломали, данные 560 тыс. аккаунтов похищены

Саркастический форум XKCD взломали, данные 560 тыс. аккаунтов похищены


Хакеры взломали форум популярного веб-комикса XKCD, похитив около 560 тыс. адресов электронной почты, IP-адресов, логинов и хешированных паролей. Сайт, который высмеивает обычные эпизоды из жизни программистов, математиков, инженеров, сам стал объектом чьей-то шутки. Исследователь безопасности Трой Хант (Troy Hunt), владеющий сайтом Have I Been Pwned (позволяет пользователям проверять, были ли их личные данные скомпрометированы утечкой), предупредил администрацию веб-ресурса о взломе. Сам Хант узнал об этом от белого хакера Адама Дэвиса (Adam Davies).

XKCD быстро закрыл свой форум и опубликовал короткое сообщение: 

«Форумы XKCD в настоящее время отключены. Мы были предупреждены о том, что часть таблиц базы данных phpBB со списком пользователей обнаружены в утечке. Эти данные включают имена пользователей, адреса электронной почты, хешированные пароли, в некоторых случаях IP-адреса с момента регистрации. Форумы будут в режиме офлайн до тех пор, пока не убедимся в безопасности. Если вы являетесь пользователем echochamber.me/xkcd, вам следует немедленно сменить пароль для других учётных записей с похожими паролями».

Трой Хант отметил, что XKCD использовал phpBB – бесплатный веб-форум со свободным исходным кодом, и 58% украденных IP-адресов уже появились в базе данных сайта HIBP. Эксперты утверждают, что phpBB и другие DIY-платформы, являясь популярным выбором для фан-форумов в игровом сообществе, часто уязвимы к атакам из-за недостаточного обслуживания. Остаётся неизвестным, на какой версии phpBB работал форум XKCD.

Источник: Engadget

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