Сбой в Приватбанк / monobank — проблемы со снятием наличных в банкоматах, а также оплатой в терминалах и переводами

После обеда 29 апреля в соцсетях начали появляться сообщения о проблемах в работе украинских банков — соучредитель monobank Олег Гороховский подтвердил, что сейчас действительно наблюдаются проблемы со снятием наличных денег в банкоматах, а также с оплатой в терминалах и p2p-переводами на ПриватБанк.

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В то же время Гороховский предположил, что проблема, вероятно, на стороне ПриватБанка. В Приватбанке говорят, что технической проблемы со стороны банка нет — вероятно, это сбой на стороне платежных систем. По словам пресс-секретаря банка Олега Серги, терминалы других банков также работают с перебоями. Об этом также сообщают украинские пользователи в соцсетях.

«Нам известно о проблеме с оплатой банковскими карточками, лишь часть транзакции охвачены этой проблемой. Специалисты ПриватБанка работают над решением проблемы. Извиняемся за неудобства». Прессслужба ПриватБанка

С чем именно связан сбой, в чем состоят проблемы и когда они будут устранены, пока неизвестно.

Мы будем отслеживать ситуацию и обновим новость, как только появится новая информация.