Сбой в работе Vodafone, monobank и электронной системе «Новая почта». Что известно?

Утром 19 июля украинцы начали массово жаловаться на работу мобильного оператора Vodafone, также фиксировались сбои в работе электронных систем Sense Bank и «Новой почты».

Клиенты мобильного оператора в частности жаловались на недоступность звонков (вызов, по сути, просто завершается короткими гудками), и приложения, тогда как мобильный интернет работает беспрепятственно. Пока в Vodafone проблему не комментировали.

«Сегодня утром в течение часа наблюдались сложности в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины. Специалисты компании оперативно среагировали на ситуацию, и с 9:20 все основные услуги постепенно возобновляются. Причиной стал сбой в работе глобальных информационных систем, повлиявший на инфраструктуру многих компаний мира», — говорят в Vodafone.

В Новой почте тем временем заявили, что сбой связан с некоторыми программными обновлениями, а работу восстановят в ближайшее время.

Также возникли технические проблемы с доступом к приложению Sense Bank: в частности не отображались продукты, карты и счета, а оплата услуг была недоступна.

«Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее», — сказали в пресс-службе.

Также сообщают о проблемах с созданием банок в monobank.

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Вероятно, сегодняшние сбои (не только в Украине, но и по всему миру) связаны с массовым обновлением корпоративного антивирусного программного обеспечения CrowdStrike, опубликованного с ошибкой, что привело к определенным проблемам с операционными системами пользователей продукта.