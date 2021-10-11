Служба безпеки України викрила потужний ботнет — автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів створив хакер з Івано-Франківської області. Зловмисник використовував «армію ботів» для проведення DDoS-атак та спам-атак, виявляв уразливості вебсайтів та зламував їх.

Окрім кібератак і зламування сайтів зловмисник займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим «брутфорсом», встановили кіберфахівці СБУ.

Фігурант розслідування знаходив замовників на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з «клієнтами» здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи. При цьому, за даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО. Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення транзакцій.

Наразі організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку) Кримінального кодексу України.