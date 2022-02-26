СБУ викрила російську «ботоферму війни» та опублікувала виявлені номери
Спеціалісти Служби безпеки України викрили російську «ботоферму війни». Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що російська ботоферма займалася розповсюдженням дезінформації та фейків про хід бойових дій в Україні. Ботоферма налічувала 7 тис. ботів з Росії. Вони публікували повідомлення неправдивого змісту, використовуючи для цього месенджери Telegram, WhatsApp та Viber. Як повідомляє СБУ, наразі частину викритих номерів вже вимкнено, а інші перебувають на стадії блокування.
За цим фактом СБУ відкрила кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального Кодексу України (ККУ):
- терористичний акт (ст. 258 ККУ);
- завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 ККУ);
- пропаганда війни (ст. 436 ККУ).
СБУ опублікувала частину із встановлених номерів у коментарях під дописом у Facebook. Відомство закликає поширювати цю інформацію та блокувати прибічників «руського міра» в соціальних мережах. Також СБУ нагадує, що наразі розповсюджується велика кількість дезінформації, тому необхідно читати лише перевірені джерела.
СБУ попереджає про масове поширення фейків та «вкидів» як одного з елементів інформаційної війни та просить не розповсюджувати їх