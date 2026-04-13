13.04.2026

Linux 7.0 уже здесь: улучшение хранения данных, повышенная производительность и поддержка нового оборудования

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Linux 7.0 вже тут: покращення зберігання даних, підвищена продуктивність та підтримка нового обладнання

Состоялся релиз ядра Linux версии 7.0. Обновление включает улучшенную файловую систему, оптимизацию производительности и поддержку нового оборудования.


Одно из ключевых изменений касается хранилища данных. В Linux 7.0 улучшен способ сообщений об ошибках файлов и файловой системы для помощи в диагностике и восстановлении. Файловая система получила улучшенный мониторинг состояния с поддержкой сообщений о проблемах в режиме реального времени и работой с инструментами восстановления.

Внесены незначительные изменения в ядро, ориентированные на повседневное использование. Ядро Linux 7.0 работает над подкачкой памяти, что позволяет повысить производительность при высокой нагрузке на память. Он также включает обновления для сети и ряд внутренних улучшений для контейнеров, а также дополнительные инструменты для разработчиков и средства контроля безопасности.

Linux 7.0 вже тут: покращення зберігання даних, підвищена продуктивність та підтримка нового обладнання
Линус Торвальдс Linux 7.0 коммит

Кроме этого ядро Linux 7.0 добавляет поддержку будущих процессоров Intel, включая Nova Lake и расширяет поддержку графики для новых апскейлеров, в частности, AMD и Intel. Релиз включает новые коды набора с клавиатуры, связанные с будущими клавишами в ноутбуках для работы с ИИ. 

В целом Linux 7.0 предусматривает масштабное обновление с полезными изменениями в хранении данных, расширенными возможностями и большим объемом низкоуровневой работы. Вскоре изменения можно будет оценить в современных версиях ноутбуков, десктопных ПК и дистрибутивах на базе Linux. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.


Ранее мы писали, что Франция массово переводить госучреждения на Linux ради независимости от США Linux обошла Windows 11 по игровой производительности в Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077.

Источник: VideoCardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить