В приложении Uklon запустили продажу билетов на автобусы

Uklon запустил сервис Uklon Travel, который позволяет приобрести билеты на внутренние и международные автобусные маршруты непосредственно в приложении для вызова авто.





Об этом рассказал CEO Uklon Сергей Гришков. По его словам, сервис дополнит основной бизнес компании по райдхейлингу Услуга заказа поездок через мобильные приложения, соединяющая пассажира с водителем. и может стать драйвером дополнительного роста в 2027 году.

«Запуск Uklon Travel — наш следующий шаг в построении экосистемы Uklon, в которой наши продукты и сервисы присутствуют в различных сценариях жизни пользователей. В течение трех лет наш сезонный Ski Bus в Буковель демонстрировал стабильно высокий спрос, что подтолкнуло нас к масштабированию. Сегодня, когда авиасообщение в стране отсутствует, а нагрузка на ЖД растет, мы создаем единую точку входа для планирования любых поездок. Наша цель проста: предоставить пользователям возможность купить билет на автобус по Украине или в Европу в том же привычном приложении, где они уже ежедневно заказывают авто по городу».

Для запуска Uklon Travel компания заключила партнерство с неназванным автобусным перевозчиком. В дальнейшем планируют перейти к прямым интеграциям с перевозчиками, а также сформируют отдельную команду для направления.

Как воспользоваться услугой?

Сервис Uklon Travel доступен на главном экране мобильного приложения Uklon. Чтобы найти рейс, пользователю достаточно выбрать город отправления и прибытия, указать дату — после этого система показывает доступные варианты от перевозчиков.





После выбора рейса можно просмотреть детали поездки, выбрать места в салоне, внести данные пассажиров и произвести оплату непосредственно в мобильном приложении Uklon. По одному заказу можно приобрести билеты для себя и до четырех спутников — всего до пяти человек.

Приобретенные билеты сохраняются в приложении Uklon, в разделе «Мои путешествия». Их можно просмотреть, предоставить при посадке, а при необходимости — оформить возврат. Об изменениях в расписании рейса перевозчик сообщает напрямую. В настоящее время сервис работает в бета-версии в приложении Uklon на Android, а в течение суток заработает на iOS.

По данным Forbes, за 2025 год сервис вызова авто Uklon получил $101 млн выручки: $20,9 млн в первом квартале, до закрытия сделки с «Киевстар», и $80,1 млн в течение оставшихся трех.

Источник: Uklon, Forbes Ukraine