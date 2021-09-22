Сервіс Liki24.com запустив безкоштовну онлайн-консультацію фармацевтів щодо підбору і вживання ліків





Український сервіс Liki24.com запустив нову послугу — безкоштовну консультацію з досвідченим фармацевтом в режимі онлайн, що дозволить заощадити час на походи до аптек і замовити препарати безпосередньо на сайті.

«В умовах трансформації суспільного життя під впливом пандемії COVID-19 і сезонних спалахів інших вірусних інфекцій здоров’я стало найголовнішою цінністю людини. Одним із дієвих інструментів протидії поширенню захворювань і вагомою складовою повсякденного життя людини став перехід в онлайн. А медицина і фармацевтика були чи не найпершими галузями, які перейшли на дистанційний формат взаємодії зі споживачами. Це зручно, швидко і вигідно як для медиків, так і для їх клієнтів. Водночас існують додаткові точки росту, і однією з найважливіших є фахова онлайн консультація щодо підбору і вживання ліків» — зазначили в Liki24.com.

У яких саме випадках може знадобитися консультація фармацевта?

при загальних діагнозах, або замовленні препаратів першої необхідності;

для уточнення дозування, умов зберігання і правил вживання ліків;

для перевірки сумісності з іншими медикаментами;

при пошуку дешевших або ефективніших аналогів ліків;

при незначних або ситуативних симптомах (травма, опік, укус);

в інших випадках, які не вимагають огляду і діагнозу лікаря.

Щоб отримати консультацію щодо ліків, достатньо зайти на сайт та у розділі «Контакти» увійти в онлайн-чат, де обрати опцію «Консультація фармацевта». Прийом в чаті ведеться з 9:00 до 21:00, при цьому діалог йде з реальним фахівцем, а не роботом чи автовідповідачем.

«Послуга «Фармацевт онлайн» є довгоочікуваним і важливим пунктом нашої дорожньої карти. В найближчих планах — цілодобова робота консультантів. Сподіваюся, що корисність цієї послуги гідно оцінять клієнти. Ми постійно вдосконалюємо функціонал платформи, вивчаємо провідний досвід в нашому сегменті, аналізуємо потреби клієнтів і запроваджуємо найкращі та перевірені часом і споживачами практики», — зазначив співзасновник і CEO Liki24.com Антон Авринський.

Зазначимо, що Liki24.com — це український HealthCare-стартап, який був заснований у 2017 році та представляє онлайн-платформу для пошуку, порівняння цін, замовлення та доставки ліків із аптек. Liki24 співпрацює з понад 5000 аптек по всій Україні, доставка можлива у більш ніж 25 000 населених пунктів країни.

Джерело: Liki24.com