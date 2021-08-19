Сервіс Liki24.com запустив у Києві цілодобову доставку медикаментів протягом 30 хвилин (під час тестового періоду — безкоштовно)





Сервіс Liki24.com запустив у Києві цілодобову доставку медикаментів протягом 30 хвилин. Під час тестового періоду використання сервісу ліки доставлятимуться безкоштовно.

«Зараз дуже важливо мати можливість отримати необхідні препарати, не виходячи з дому і не піддаючи себе ризику зараження. Але трапляються екстрені ситуації, коли ліки потрібні терміново, а їх немає напохваті. Зокрема для таких випадків призначена термінова доставка медикаментів, яка здійснюється за 30 хвилин. При цьому ліки можна замовити в будь-який час доби» — зазначили представники сервісу.

Щоб скористатися доставкою, треба на сайті Liki24.com вибрати необхідні препарати. Далі мСистема шукає найближчу аптеку, де є в наявності зазначені ліки. Замовлення приймає кур’єр, який перебуває найближче до адреси доставки. Кур’єр доставляє користувачеві замовлення протягом 30 хвилин.

«Ще на етапі розробки ідеї сервісу ми ставили перед собою завдання створити послугу, яка дозволить швидко доставляти людям необхідні медикаменти. Я радію, що ми запустили наш сервіс для киян і незабаром зробимо його доступним для жителів інших міст України. Для нас також важливо, щоб під час пандемії коронавірусу люди могли замовити необхідні медикаменти без ризику для здоров’я. А ми подбаємо про те, щоб ліки були доставлені протягом півгодини після оформлення замовлення», ― коментує Антон Авринський, співзасновник і СЕО Liki24.com.

Наразі сервіс термінової доставки ліків доступний в Києві. Найближчим часом компанія планує запустити послугу і в інших містах-мільйонниках України.

Зазначимо, що Liki24.com — це заснований у 2017 році український HealthCare-стартап, який представляє платформу для пошуку, порівняння цін, замовлення та доставки ліків і супутніх товарів із аптек. Сервіс співпрацює з понад 5000 аптек по всій Україні. Доставка можлива у більш ніж 25 000 населених пунктів. Для замовлення доступні понад 70 000 товарів.

Джерело: Liki24.com