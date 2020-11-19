Сервис онлайн-платежей в чат-ботах Viber Chatbot Payments уже доступен в Украине





Сегодня представители компании Rakuten Viber объявили, что новый платежный сервис Chatbot payments уже доступен в Украине. С помощью этой функции пользователи могут покупать товары и услуги с помощью авторизованных чат-ботов и оплачивать их через Google Pay или другой электронный кошелек. Японская коммуникационная платформа запускает Chatbot Payments накануне своего десятилетия работы впервые именно в Украине, тем самым обращая внимание на большую роль страны в работе компании.

Благодаря новой функции пользователи могут проводить мгновенную оплату различных товаров и услуг через проверенные чат-боты Viber, которые принадлежат различным компаниям. Среди первых партнеров, которые начали пользоваться сервисом, — чат-бот YASNO, с помощью которого можно оплачивать счета за электроэнергию, чат-бот RailwayBot, в котором пользователи могут покупать билеты на поезда, чат-бот Portmone, где можно пополнять мобильный счет или оплатить покупку медицинских тестов в чат-боте Synevo. Больше информации об услуге и полный список проверенных ботов можно найти в официальном сообществе «Платіжні Viber боти».

«Я очень рада сообщить о запуске Chatbot Payments на базе нашей платформы, который начнется с Украины. Эта страна оказала большое влияние на успех Rakuten Viber в течение последнего десятилетия, и мы постоянно ищем новые возможности для расширения нашей экосистемы и внедрения широкого ассортимента функций. Это делает нас на шаг ближе к нашей цели стать полезным приложением, которое предлагает различные решения, помогающие десяткам миллионов наших пользователей легко и безопасно организовать свою повседневную жизнь», — отметила Анна Знаменская, директор по глобальному развитию компании Rakuten Viber.

С помощью функции Viber Chatbot Payments пользователи могут покупать товары и услуги через авторизованные чат-боты компаний. Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все что необходимо сделать — привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона. Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех ботах с голубой отметкой.

Компании могут начать продавать собственные товары и услуги и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию, создать собственный чат-бот в Viber и позволить проводить с его помощью оплату. Сейчас Viber сотрудничает с двумя провайдерами платежных услуг — LiqPay от ПриватБанка и Portmone и несколькими доверенными компаниями-разработчиками чат-ботов, среди которых Corezoid, Pipe и Chatbots.studio.

Источник: Viber