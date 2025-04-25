Шакил О’Нил, рекламировавший обанкротившуюся биржу FTX, пошел на мировую сделку с возмущенными инвесторами

Звезда НБА Шакил О’Нил заключил мировое соглашение с группой инвесторов FTX, которые обвинили спортсмена в содействии мошенничеству. Бывший баскетболист выступал как звездный промоутер обанкротившейся криптобиржи. Детали сделки, в частности сумма, которую должен уплатить Шак, не разглашаются.

Истцы требовали до $21 миллиарда компенсаций от О’Нила и других промоутеров, бывших руководителей и лиц, причастных к бирже.

Бывший баскетболист месяцами избегал поручения от судебных курьеров. Последним пришлось приехать на баскетбольный матч НБА, где Шак был комментатором. Только там удалось передать ему вызов в суд.

Среди других фигурантов по делу о FTX — теннисистка Наоми Осака, бейсболист Шохей Отани, баскетболист Стеф Карри, экс-футболист Том Брейди, а также комик Ларри Дэвид, звезда реалити-шоу Shark Tank Кевин О’Лири и супермодель Жизель Бюндхен.

Семь звездных промоутеров и бывших руководителей криптобиржи достигли договоренности с инвесторами FTX еще в 2023 году. Среди них — квотербек Jaguars Тревор Лоуренс, а также ютуберы Том Нэш, Грэм Стивен и Андрей Жих. Первая волна урегулирований была относительно небольшой — $1,4 млн.

В 2024 году О’Нил вместе с партнерами согласился заплатить $11 млн владельцам NFT Astralкоторые понесли убытки из-за провала проекта на базе Solana, который экс-спортсмен тоже рекламировал.

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Источник: Court Listener