"Це ж було вже": World Liberty Financial Трампа повторяет обанкротившуюся FTX

Криптопроект семьи Трамп — World Liberty Financial — подвергается жесткой критике после того, как его казначейство использовало миллиарды собственных токенов управления WLFI в качестве залога для займа стейблкоинов на аффилированной DeFi-платформе кредитования.





Эта схема вызвала сравнение с круговыми заимствованиями, которые поспособствовали краху криптобиржи FTX в 2022 году. Но действия FTX были тайными. То, что делает World Liberty Financial, может видеть каждый.

По данным CoinDesk, казначейский кошелек World Liberty Financial направил примерно 5 миллиардов токенов WLFI к протоколу криптокредитования Dolomite. Проект занял около $75 млн в стейблкоинах: $65,4 млн в собственном USD1 и $10,3 млн в USDC. Более $40 млн от вырученных средств впоследствии переместились на Coinbase Prime.

Эта активность подняла уровень использования пула USD1 на Dolomite примерно до 93%, что затруднило вывод средств для других вкладчиков. Примечательно, что соучредитель Dolomite Кори Каплан также занимает должность технического директора World Liberty Financial.





«Если та позиция в WLFI приблизится к ликвидации — она фактически неликвидная без больших убытков для кредиторов. Если у вас есть USD1 или другие стейблкоины, предоставленные в заем на Dolomite в пулах, принимающих WLFI в качестве залога, — мой совет: выводите их как можно быстрее», — прокомментировал это в X пользователь под ником EthanDeFi.

Казначейский залог World Liberty Financial теперь составляет примерно 55% от общей заблокированной стоимости Dolomite. Согласно данным CryptoSlate, такая концентрация означает, что падение цены WLFI может спровоцировать массовые ликвидации, которые создадут безнадежный долг и нанесут ущерб другим вкладчикам платформы.

Токен WLFI также имеет ограниченную рыночную глубину на биржах и децентрализованных рынках, поэтому любая принудительная продажа в случае ликвидаций может вызвать резкое обрушение цены, что еще больше усугубит дефицит залога.

«Если WLFI существенно упадет в цене, залог может быть ликвидирован. Это, скорее всего, заставит World Liberty продавать токены WLFI для погашения займа, что создаст дополнительное давление на снижение цены токена», — так охарактеризовал ситуацию Николас Вайман, CEO аналитической компании Bubblemaps, в комментарии для Fortune.

Хотя и не в тех же масштабах, ситуация напоминает то, как связана с FTX торговая компания Alameda Research одолжила миллиарды под залог токенов FTT на самой платформе FTX за несколько месяцев до краха биржи. FTT — это проприетарный токен, связанный с биржей FTX. Этот самореференциальный залог создал колоссальный скрытый леверидж.

Понятно, что договоренности FTX скрывались от общественности вплоть до того момента, когда утечка балансового отчета спровоцировала набег на бирже. Кроме того, ситуация с WLFI разворачивается прозрачно на блокчейне — это означает, что любой может отслеживать позиции в режиме реального времени. Такая прозрачность не устраняет риск, но меняет его характер. Пока вкладчики FTX не имели никакого представления о том, что Alameda делала с их средствами, — то, что делает World Liberty Financial, видит каждый.

В ответ на критику относительно своей недавней деятельности в X World Liberty Financial отбросила беспокойства, назвав их «FUD» («страх, неопределенность, сомнение» — в крипте так называют негативные слухи или критику, которую обвиняют в намеренном посеве паники среди инвесторов).

Команда охарактеризовала себя как «якорного заемщика», который генерирует более высокую доходность для кредиторов на своих рынках, и заявила, что находится «далеко от ликвидации». Представители также добавили, что просто будут предоставлять больше токенов WLFI в качестве залогаесли цены будут двигаться против них. Несмотря на такой ответ, токен WLFI упал почти на 20% со среды прошлой недели.

Источник: Gizmodo