Шакил О’Нил получил вызов в суд по FTX прямо во время баскетбольного матча — до этого он месяцами скрывался от курьеров

О’Нил комментировал баскетбольный матч NBA, а судебные курьеры, которые увидели трансляцию по телевидению, быстро сориентировались и прибыли на место, чтобы вручить звезде юридические документы.

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Жалоба, которой месяцами избегал Шакил О’Нил, направлена от адвокатов инвесторов FTX и является частью коллективного иска против обанкротившейся криптобиржи. О’Нил – лишь одна из нескольких знаменитостей, рекламировавших FTX. В иске упоминаются баскетболист Стеф Карри, профессиональный игрок в американский футбол Том Брейди и его бывшая жена, модель Жизель Бюндхен, комик Ларри Дэвид, а также теннисная звезда Наоми Осака.

Кажется, что О’Нил и Карри, даже пошутили о коллективном иске во время предматчевой беседы в студии:

«Спасибо, что втянул меня в неприятности», — в шутку сказал О’Нил смеющимуся Карри. «Не говори ничего, молчи», — добавил он перед тем, как соведущий попытался быстро сменить тему.

Еще один документ, предоставленный О’Нилу, касался его собственного NFT-проекта Astrals, запущенного в марте прошлого года на базе Solana, и, как утверждается в иске, «предлагал продажу незарегистрированных ценных бумаг».

Согласно Wall Street Journal, курьеры неоднократно пытались отследить О’Нила у дома, на студиях TNT и даже у его бывшей жены. Однажды они бросили документацию на его внедорожник, хотя вряд ли это можно квалифицировать как «официальное вручение».

Адвокат Адам Московиц сказал, что после вручения исков О’Нил выгнал курьера с арены.

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«Это кажется абсурдом — приложить столько усилий, чтобы достать мистера О’Нила», — сказал он, добавив, что, наконец, можно начать судебные процессы.

Шакил О’Нил должен ответить на жалобы в течение 20 дней.