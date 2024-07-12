Шелли Дюваль, актриса-мем из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика, умерла в возрасте 75 лет

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Актриса Шелли Дюваль, которая прежде всего известна ролью в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга и получила награду Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Роберта Альтмана «Три женщины», умерла в возрасте 75 лет от осложнений диабета в четверг, 11 июля, в Бланко, штат Техас, США.

Шелли Дюваль работала с режиссером Робертом Альтманом и получила свою первую роль в его фильме «Брюстер Макклауд» (1970). Далее она появлялась в его фильмах «Маккейб и миссис Миллер» (1971), «Воры как мы» (1974) и «Нэшвилл» (1975). В последнем актриса привлекла внимание, и Альтман взял ее в «Баффало Билл и индейцы» (1976), а затем подарил ей всемирную славу в «Трех женщинах».

В 1977 году Шелли Дюваль сыграла журналистку Rolling Stone в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» и встретила на съемочной площадке Пола Саймона, актриса и певец встречались два года. Дюваль воплотила Олив Ойл в фильме Альтмана «Попай» в 1980 году — роль, для которой она как будто была рождена, учитывая внешность.

Роль в «Трех женщинах» побудила Стэнли Кубрика взять ее на роль Венди Торренс, жены персонажа Джека Николсона в ленте «Сияние». Фильм снимали больше года, и легендарно требовательный режиссер доводил Дюваль до предела возможностей — некоторые из ее сцен требовали более 100 дублей. Спустя много лет она рассказала о тяжелых съемках Hollywood Reporter:

«Через некоторое время ваше тело бунтует. Оно говорит: «Перестань делать это со мной, я не хочу плакать каждый день». И иногда сама эта мысль заставляла меня плакать. Проснуться утром в понедельник, так рано, и понять, что ты должна была плакать весь день, потому что это было запланировано, — я бы просто начала плакать. Я бы сказала: «О нет, я не могу, я не могу». И все же я это сделала. Я не знаю, как я это сделала. Джек тоже сказал это мне. Он сказал: «Я не знаю, как ты это делаешь».

Среди других ролей Шелли Дюваль — «Бандиты времени» Терри Гиллиама (1981) и комедия «Роксанна» со Стивом Мартином (1987). В течение 1980-х Дюваль в ряде антологий, основанных на классических историях. В фильмах «Театр сказок», «Высокие сказки и легенды», «Классика кошмаров» и «Истории на ночь» приняли участие известные режиссеры, в том числе Тим Бертон, Фрэнсис Форд Коппола и Иван Пассер, а также такие приглашенные звезды, как Робин Уильямс, Джейми Ли Кертис, Эллиот Гулд, Лаура. Дерн, Молли Рингуолд и Эд Аснер.

После возвращения в Техас Дюваль снялась в фильме Стивена Содерберга «Там, внутри» в 1995 году, а в следующем году снялась в фильме Джейн Кэмпион «Портрет леди». В 2002 году актриса оставила карьеру. Она жила уединенной жизнью, а ее появление на шоу «Dr. Phil» в 2016 году открыло ее проблемы с психическим здоровьем. В 2021 году у нее брал интервью автор Hollywood Reporter Сет Абрамович, который поехал в Техас и увидел, что она рада вспомнить свою карьеру, и ее с любовью принимают в ее общине в Texas Hill Country, несмотря на ее эксцентричность.

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В 2023 году Шелли Дюваль вернулась к актерской деятельности после многих лет, появившись в инди-фильме ужасов «The Forest Hills», который не имел широкого проката.

Источник: Variety

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