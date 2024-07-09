Первый трейлер сериала Тайки Вайтити «Бандиты времени» с Фиби из «Друзей» в главной роли

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Вышел первый трейлер сериала режиссера Тайки Вайтити «Бандиты времени» (Time Bandits), созданного для Apple TV+. Главную роль играет Лиза Кудроу, известная многим как Фиби из сериала «Друзья».

Согласно официальному синопсису, зрителей ждет «непредсказуемое путешествие во времени и пространстве с группой разбойников и их новым новичком: 11-летним любителем истории по имени Кевин. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие, чтобы спасти родителей мальчика и весь мир».

В коротком трейлере Кевин (Кел-Эл Так) открывает свой шкаф и переходит в другой момент времени, где наталкивается на Пенелопу (Лиза Кудроу) и группу ее бандитов. Сериал, созданный Тайкой Вайтити, Джермейн Клементом и Иеном Моррисом, основан на одноименном культовом классическом в фильме Терри Гиллиама 1981 года. Все трое написали первые два эпизода, а Вайтити стал режиссером обоих.

В актерский состав вошли Чарлин И, Роджер Жан Нсенгиюмва, Рун Темте, Рэйчел Хаус, Мэтт Кинг, Джордж Гудвардас и Зои Вентура, а Уайтити и Клемент сыграли Верховное Существо и Чистое Зло соответственно.

«Бандиты времени» должен выйти на Apple TV+ в среду, 24 июля 2024 года, с первыми двумя эпизодами. Две серии будут выходить каждую пятницу до 21 августа.

Основи Web дизайну від Hillel IT School. Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну. Дізнатися більше

Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.