Sherlock Holmes: The Awakened выходит 11 апреля — релизный трейлер игры киевской студии Frogwares

Уже на следующей неделе состоится релиз игры Sherlock Holmes: The Awakened. К этому событию украинская студия Frogwares подготовила новый релизный трейлер, демонстрирующий геймплей.

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Sherlock Holmes: The Awakened — это приключенческий детективный хоррор, в котором Шерлок Холмс встречается с Ктулху. Игра является продолжением истории молодого Шерлока, в которой Холмс и Ватсон вместе берутся за свое первое крупное дело. Культ, одержимый богами Элдрича, действует в тени, чтобы воплотить в жизнь пророчество, изменяющее мир. Дуэт молодых детективов должен помешать их планам.

Sherlock Holmes: The Awakened представляет собой ремейк оригинальной игры 2006 года, выполненный на базе движка Unreal Engine 4. Несмотря на использование слова «римейк» фактически Sherlock Holmes: The Awakened будет почти новой игрой. Она получит изменённый сюжет и новые сторонние квесты. Напомним, для её создания украинская студия Frogwares собирала деньги на Kickstarter, и кампания была очень успешной.

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Sherlock Holmes: The Awakened выйдет 11 апреля на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch. Игра будет доступна в трех разных изданиях. Наряду со стандартным изданием для всех платформ будет выпущено издание Deluxe, включающее копию игры, набор побочных квестов и 6 эксклюзивных костюмов. Эксклюзивным для ПК будет издание Premium Edition, которое будет включать в себя все содержимое издания Deluxe, а также цифровой артбук и саундтрек. Все игроки, оформившие предварительный заказ на Sherlock Holmes: The Awakened, в качестве бонуса получат 3 нестандартных наряда для Холмса и Ватсона.