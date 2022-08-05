Всего около 6 часов понадобилось украинской студии Frogwares, чтобы собрать на Kickstarter средства на выпуск ремейка Sherlock Holmes: The Awakened

Украинская студия Frogwares запустила на Kickstarter кампанию, чтобы профинансировать разработку римейка игры 2007 года Sherlock Holmes: The Awakened.

Несмотря на использование слова «римейк» фактически Sherlock Holmes: The Awakened будет почти новой игрой. Она получит изменённый сюжет и новые сторонние квесты. В новой версии Sherlock Holmes: The Awakened детективы будут расследовать дело, связанное с Ктхулху. Разработчики также намерены обновить графику, анимацию и интерфейс игры.

Фанаты с радостью поддержали проект Frogwares на Kickstarter. Компания планировала собрать с помощью сервиса $71,7 тыс. Эту сумму удалось накопить всего за 6 часов, а к моменту подготовки материала кампания собрала уже более $95 тыс.

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«Люди, вы просто невероятны. От всего сердца – спасибо!» – прокомментировала компания такую ​​поддержку со стороны фанатов.

Вместе с тем Frogwares просит сторонников и дальше финансировать кампанию, вскоре они добавят дополнительные цели.

Римейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет в 2023 году на платформах на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.