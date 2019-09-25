Шведы представили концепт автономного грузовика Scania AXL без кабины для работы на крупных закрытых площадках [видео]

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Шведская компания Scania представила концепт беспилотного грузовика Scania AXL без кабины, предназначенного для работы в карьерах, шахтах и крупных закрытых строительных площадках.

Управляет грузовиком интеллектуальная система, связанная с системой логистики — таким образом, Scania AXL получает точные указания, какое количество груза, куда и когда следует доставить, чтобы производство не простаивало. Полный набор камер, радаров и сенсоров позволяет Scania AXL легко находить дорогу, передвигаясь в заданном направлении.

Отсутствие кабины позволило заметно снизить высоту грузовика, так что загружать его стало заметно проще. Вместе с тем дизайнеры постарались сохранить узнаваемость бренда, причем не только с помощью огромного логотипа. В качестве двигательной установки был выбран работающий на биотопливе двигатель внутреннего сгорания, однако при желании его можно будет легко заменить на другой тип благодаря модульной структуре концепта.

Напомним, что летом Scania представила концепт необычного автономного электрического средства передвижения Scania NXT. Благодаря разделению на «колесные» и «кузовные» модули пользователь сможет собрать транспорт подходящей длины и назначения (пассажирский, грузовой, мусорный и т.д.).

Источник: Autoblog, Scania