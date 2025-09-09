Signal запустил "зашифрованное" резервное копирование: до 100 МБ бесплатно, далее — $1,99 в месяц

Мессенджер Signal представил новую функцию резервного копирования со сквозным шифрованием — в ограниченном доступе для бесплатных пользователей и в «премиум-версии» за дополнительные деньги.

Бесплатно: резервные копии диалогов и медиафайлов за последние 45 дней с ограничением в 100 МБ.

Платно, за $1,99 в месяц: полные резервные копии объемом до 100 ГБ и за время свыше 45 дней.

Резервное копирование осуществляется только с согласия пользователя Signal и его надо предварительно включить в приложении. После запуска функции ваше устройство автоматически ежедневно будет создавать резервные копии чатов (за исключением сообщений, которые должны исчезнуть в течение следующих 24 часов, и сообщений для одноразового просмотра), заменяя архив предыдущего дня.

«Это впервые, когда мы предлагаем платную функцию. Причина, почему мы это делаем, проста: медиа требует много места для хранения, а хранение и передача больших объемов данных являются дорогими», — пишет вице-президент Signal по инженерии Джим О’Лири в своем блоге. «Как некоммерческая организация, которая отказывается собирать или продавать ваши данные, Signal должен покрывать эти расходы иначе, чем другие технологические организации, которые предлагают подобные продукты, но поддерживают себя продажей рекламы и монетизацией данных».

Компания-разработчик говорит, что мессенджер использует технологию «нулевого разглашения» для защиты резервных копий, поэтому они не связаны с определенным пользователем или способом оплаты. Для разблокировки копий, вам пришлют 64-символьный ключ восстановления, который генерируется на устройстве.

«Ваш ключ восстановления — это единственный способ «разблокировать» резервную копию, когда вам нужно восстановить доступ к вашим сообщениям. Его потеря означает потерю доступа к резервной копии навсегда, и Signal не может помочь вам ее восстановить. Вы можете сгенерировать новый ключ, если пожелаете», — добавил О’Лири.

Сейчас функция доступна в бета-версии приложения Signal для Android, а публичный запуск и поддержка для iOS и ПК появятся «в ближайшее время». Позже компания позволит хранить безопасный резервный архив в «выбранном пользователем месте».

Источник: TechCrunch, The Verge