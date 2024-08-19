Silent Hill 2 Remake: новый сюжетный трейлер и полчаса геймплея

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Двойная доза ремейка Silent Hill 2 за один день.

Youtube-канал VGC обнародовал сегодня видео с 27 минутами непрерывного геймплея ремейка хоррора Silent Hill 2. В то же время Konami представила официальный сюжетный трейлер.

Недавно компания Konami провела закрытую презентацию ремейка Silent Hill 2 для представителей ведущих игровых изданий. Журналисты из Eurogamer, IGN и VGC имели возможность сыграть в начальную часть игры — от самого старта до первой встречи с Пирамидоголовым.

Геймплейное видео

Bloober Team Bloober Team — польская студия разработки видеоигр, основанная в 2008 году в Кракове. Специализируется на создании психологических хорроров. Студия получила известность благодаря играм, таким как Layers of Fear (2016), Observer (2017), Blair Witch (2019) и The Medium (2021). Их проекты отличаются атмосферной графикой и сложными сюжетами. расширили игровой мир Silent Hill 2. Теперь игроки смогут исследовать локации и здания, которые ранее оставались недоступными. Кроме того, команда добавила в игру новые территории, что расширит игровой опыт.

Боевая система претерпела существенные изменения. Разработчики внедрили возможность уклоняться от атак монстров, прицеливаться и использовать другие тактические приемы.

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Сюжетный трейлер

Ремейк Silent Hill 2 создали на движке Unreal Engine 5. В октябре 2022 года Bloober Team обнародовали предварительные системные требования для ПК-версии игры. Согласно им, видеокарта NVIDIA RTX 2080 сможет обеспечить работу игры с разрешением 1080p, высокими настройками графики и частотой 30 кадров в секунду. Однако эти требования могут измениться до выхода игры.

Konami планирует выпустить ремейк Silent Hill 2 8 октября на ПК (Steam) і PS5.

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Источник: Dsogaming, Videogameschronicle, Eurogamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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