Трейлер римейка Silent Hill 2 и 13 минут геймплея — игра выйдет 8 октября на PlayStation 5 и ПК

Konami представила свежий взгляд на предстоящий римейк Silent Hill 2. Компания поделилась трейлером с датой выпуска игры во время Sony State of Play, а также 13 минутами геймплея во время события Silent Hill Transmission.

В трейлере Джеймс Сандерленд пробирается через мрачный промокший город с монстрами. Презентация показала расширенные сцены борьбы Джеймса с чудовищами и взаимодействия с другими людьми, которые затерялись в городе, но Пирамидоголового не показали. Полное видео Silent Hill Transmission также содержит краткое упоминание о фильм по Silent Hill 2.

Римейк игры 2001 года был впервые объявлен в 2022 году. Обновленную версию игры разрабатывает польская студия Bloober Team, которая наиболее известна по хоррорам Layers of Fear и The Medium.

В начале года Konami выпустила трейлер с боями в Silent Hill 2, а также неожиданно запустила короткий бесплатный спинофф под названием The Short Message. Кроме PlayStation 5, обновленная Silent Hill 2 выйдет 8 октября еще и на ПК.

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Игроки, которые оформят предварительный заказ на стандартное издание игры, получат маску собаки Миры и маску кролика Робби для своего персонажа. Также выйдет версия Deluxe Edition, которая включает цифровой артбук, цифровой саундтрек и маску Pyramid Head для Джеймса, сделанную из коробки от пиццы. Он также предоставит доступ к игре на два дня раньше.

Источник: The Verge